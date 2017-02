Sisäilmaongelmien syy voi löytyä vanhasta ilmanvaihtokanavasta

0

Kirkonkylän alakoulussa alkaa remontti

Arto Nenonen

Muhoksen kirkonkylän alakoulun kellarikerroksen esikoulutilojen sisäilmaongelmien suurin syyllinen saattaa löytyä ilmanvaihtokanavista.

Koulussa tehdyissä tutkimuksissa on käynyt ilmi, että osa esikoulutilojen tuloilmakanavasta on lasivillaeristeistä.

Kyseinen ilmanvaihtokanava on vanha, 1980-luvulla rakennettu kanava, johon reilu pari vuotta sitten tehdyssä remontissa yhdistettiin uudet ilmanvaihtoputket.

Asiasta kertoi Muhoksen kunnan tekninen johtaja Mikko Kari keskiviikkona koulun henkilökunnalle sekä oppilaiden vanhemmille järjestetyissä sisäilmainfotilaisuudessa.

– Tällaista on tutkimuksissa tullut esille. Kaikki on tehty suunnitelmien mukaan ja meille on moneen otteeseen vakuutettu, että kaikki on kunnossa. Eipä sitten ollutkaan, Mikko Kari toteaa.

Oireilu johti tutkimuksiin

Kellarikerroksessa sijaitsevien esikoulutilojen käyttäjistä osa alkoi oireilla syksyllä. Tuolloin asiaa alettiin tutkia.

Syysloman aikana tiloista otettiin näytteitä.

Ongelmapaikoiksi paljastuivat ulkoseinien vierustat sekä perustuksen päällä olevat kantavat väliseinät ja pilarit.

Vesivahinkokin kellarin lämmönjakohuoneessa oli sattunut.

Myös kesän 2016 rankkasateilla vesi pääsi sekä vanhan koulurakennuksen että uuden puolen eteistiloihin.

– Maakosteus nousee kapillaari-ilmiönä betonissa. Kun päällä on tiivis muovimatto, kosteus ei pääse haihtumaan. Salaojat rakennuksessa kyllä toimivat, Mikko Kari sanoo.

Keskempää huoneista tehdyt mittaukset osoittavat, että lattia on kuiva.

Siitä on pitänyt huolen lattian alle sepelistä tehty niin sanottu kapillaarikatko. Perustusten alle tällaista katkoa ei ole tehty.

Korjaustöitä jo aloiteltu

Sisäilmainfotilaisuuksissa esitettiin tutkimuksia tehneiden Inspecta Oy:n ja Entavision Oy:n suosittelemia korjaustoimenpiteitä, joita Muhoksen kunta on jo ehtinyt aloitella.

Kellarikerroksen lattian mattopäällysteiden uusimista suositellaan vähintään perustusten päällä olevien rakenteiden osalta.

– Lattiamattojen vaihtotyö on jo aloitettu esikoulutilojen osalta. Materiaalin valinta on vielä harkinnassa. Yhtenä vaihtoehtona on laatta.

Rakennuksen ilmanvaihtokoneet, kanavat ja päätelaitteet kuvataan ja nuohotaan talvilomaviikolla.

Mikko Karin mukaan myös tuloilmakanavan lasivillaeristys vaihdetaan.

Esikoulutilan vesivahingossa kastunut seinä puretaan ja korjataan riittävän laajalta, kastumattomalta alalta.

Kellarikerroksen portaiden alapuoliset tilat alipaineistetaan ja ilma niistä ohjataan suoraan ulos. Tämä remontti tehdään kesän 2017 aikana.

Lisämittauksia tarvittaessa

Ulkopuolisten sadevesien hallintaa parannettiin jo syksyllä 2016 rakentamalla uusi sadevesien purkuputki.

Vanhan koulurakennuksen ja uuden koulun välisen pihan kaadot tarkastetaan ja korjataan ensi kesänä.

Uuden koulun porrashuoneen alapohja tutkitaan ja siihen tehdään kosteusmittaukset.

Yhtenä lääkkeenä sisäilman laadun parantamiseen on siivouksen tehostaminen ja niin sanottujen yläpölyjen pyyhintä.

Tilojen käyttäjiä ohjeistettiin pitämään esimerkiksi kaappien päällystät tyhjänä, jotta siistijät pääsevät ne pyyhkimään.

Sekä henkilökunnalle että lasten vanhemmille laaditaan käyttäjäkysely.

– Sisäilmamittauksiakin on mahdollista toteuttaa, Mikko Kari sanoo.

Korjaustöiden kestosta eikä kustannuksista ole vielä täyttä tietoa.

Euroja kuluu ja kevätlukukausi lienee melko lailla loppupuolella, kun korjaustyöt saadaan päätökseen.