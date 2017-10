0

Muhoksella on runsaat 800 työpaikkaa sote-alalla. Toimiala on ylivoimaisesti suurin työllistäjä kunnassa. Kakkosena tulee koulutus reilulla 300 työpaikalla. Maa-, metsä- ja kalataloudessa on yli 200 työpaikkaa.

Oulun seudun vertailussa Muhos on selkeänä kakkosena Oulun jälkeen sote-alan työpaikkamäärissä. Oulussa alan työpaikkoja on yli 16 000. Luvut ovat vuoden 2014 tietoja Business Oulun tilastoista.