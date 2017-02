Talvipyöräilyn sujuminen varmistuu perushuollolla

0

Jari Riekki

Polkupyörän unohtaminen talveksi varastoon on yleistä, mutta ei välttämätöntä. Nastarenkaat, ajovalot ja sopiva vaatetus mahdollistavat mukavan ja turvallisen pyöräilykokemuksen talvellakin.

Muhoksella viime vuoden puolella pyörähuoltoliikkeen avannut Sauli Lindström neuvoo, että polkumankeli kannattaa talvella säilyttää säältä suojassa tasaisessa lämpötilassa. Esimerkiksi katoksessa tai kylmävarastossa.

– Jos pyörää säilyttää lämpimässä, ja se viedään pakkaseen, niin pyörän napoihin kondensoituu kosteutta, joka syrjäyttää voiteluaineen, mikä heikentää pyörimistä, Lindström perustelee.

Toinen yksinkertainen vinkki on varmistaa vaihteiston toiminta puhdistamalla ja voitelemalla vaijerit hyvissä ajoin syksyllä, jotta vaihteet eivät jäädy talvella.

– Ja rengaspaineet kannattaa tarkistaa! Ajotuntuma on aivan erilainen, kun renkaissa on riittävästi ilmaa, Lindström muistuttaa.

Yrittäjäksi Muhokselle

Oulujoen pohjoispuolella Lapinkankaalla asuva Lindström päätti perustaa Muhokselle pyörien huoltoon ja korjauksiin erikoistuneen SL Pyöräpalvelun, koska Oulujokivarressa näytti olevan puutetta pyörähuollosta.

Lindström on toiminut alalla jo 29 vuotta pääasiassa Kajaanissa, jossa hänellä oli pyöräilyn erikoisliike kymmenen vuoden ajan.

Lindström myi liikkeen vuonna 2010 ja toimi sen jälkeen Oulusta käsin pyöräkaupan jälkimarkkinoinnissa ja kouluttajana ympäri Suomea.

Radan takana Tehtaantieltä löytyi pyöräpalvelulle sopivat tilat, jossa Lindström tarjoaa asiakkailleen huoltoa ja korjausta sekä varaosien ja tarvikkeiden myyntiä. Kokeneen pyörämiehen käsissä korjautuvat kaikenmerkkiset pyörät.

Lindström aloitti pyöräpalvelun tarkoituksella talvella kiireisimmän sesongin ulkopuolella, jotta ehtii saada yrityksensä pyörät pyörimään ennen kevään kiireitä, jolloin suuri osa pyöränomistajista havahtuu huollattamaan ajokkiaan.

Itse asiassa juuri nyt olisi kiireettömin aika tuoda pyöränsä huollettavaksi kevättä silmälläpitäen.

Pyörien kirjo laajenee

Pyörien korjaaminen ja huolto on ala, johon ei tiettävästi kouluteta missään oppilaitoksessa, mikä on sinänsä ihmeellistä, kun ottaa huomioon kuinka paljon Suomessa on polkupyöriä.

Lindströmkin on oppinut ammattinsa käytännön työllä ja maahantuojien järjestämissä koulutuksissa. Lindströmin mukaan työnkuva on muuttumassa, sillä polkupyöriinkin on lisätty entistä enemmän tekniikkaa.

Sähköavusteisissa polkupyörissä on moottori ja tietotekniikkaa, niin että huoltoon tuotava pyörä voidaan kytkeä piuhalla tietokoneeseen niin kuin autotkin.

Muutenkin pyörien kirjo on monipuolistunut. Tuttujen perus-tunturien ja mummonpyörien lisäksi on maastopyöriä, maantiepyöriä, cyclocrosseja, hybridejä ja niin sanottuja läskirenkailla varustettuja fatbikejä, joilla voi ajaa lumihangella tai upottavalla suolla.

– Fat bikien suosio on pysynyt korkeana ja sähköavusteisiakin myydään yhä enemmän, vaikka hyvät sähköavusteiset ovat vielä aika hintavia, Lindström kertoo.