Tervahiihtäjät matkaan kevyessä lumisateessa

24

Jari Riekki

Tervahiihdon lähtöpaikalla parveili lauantaiaamuna kahdeksan aikaan 91 perinteisen tyylin hiihtäjää, jotka olivat lähdössä kaikkein pisimmälle 86 kilometrin matkalle kohti Oulua.

Yksi kauimpaa tulleista oli Lapista Saariselältä saapunut Tiina Peräläinen , jolla oli edessään elämänsä ensimmäinen Tervahiihto ja kaikkein pisin retkihiihto, jolle hän on osallistunut.

– Oululaisena minun on aina ollut tarkoitus osallistua Tervahiihtoon ja nyt ajattelin, että mennään kaikki tai ei mitään, eli heti pisimmälle matkalle, Peräläinen naurahtaa.

Tervahiihtäjän tavoitteena on selvitä maaliin saakka ja nautiskella hiihdosta.

Oululainen Tuomo Jussila osallistuu Tervahiihtoon nyt toista kertaa. Tärkein tavoite on nauttia raittiista ilmasta kavereiden kanssa. Aikatavoite on noin 8,5 tuntia.

Jussila on valmistautunut Tervahiihtoon hiihtämällä pari kertaa viikossa, mutta kilometrejä hän ei ole laskenut. Pitkän matkan hiihdosta hänellä on kokemusta Vuokatti-hiihdosta, johon hän on osallistunut kymmenisen kertaa.

Perinteisen pitkän matkan lähtö meni sujuvasti. Pakkasasteita oli alta kymmenen. Oulujokilaakson Tervareitistö oli ajettu juuri ennen lähtöä, mutta hiihtokeliä huononsi hieman hiljaa sateleva lumi.

Kärkipään hiihtäjät eivät lykkineet latu-uralla, vaan etenivät keskellä latubaanaa hiihtäen.

Lisää Tervahiihdosta tiistain 6.3.2018 Tervareitissä.