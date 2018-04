Tervareitin uusi toimari Elina Jyrinki työn alkuun

Jari Riekki

Tervareitin johdossa on aloittanut työt monille tuttu kasvo kymmenen vuoden takaa. Uusi päätoimittaja-toimitusjohtaja Elina Jyrinki (o.s. Polvi) huhki Tervareitissä kesätoimittajana vuosina 2003-2007.

– Olen iloinen, kun saan palata kotikonnuille. Kesätoimittaja-ajoilta on monia lämpimiä muistoja, ei vain kesähelteiden vaan tapaamieni mukavien ihmisten ansiosta.

Elina on syntyjään muhoslainen ja hän paluumuutti kuntaan parisen vuotta sitten. Perhe on viihtynyt Muhoksella erittäin hyvin.

– Muhos on upeaa seutua, moni tuttavanikin on ihastellut tienoota täällä käydessään. Nuorenpana sitä ajatteli, etten koskaan tule takaisin, mutta niin se vain aika muuttaa ajatuksia, Elina naurahtaa.

Silmä lepää niin ikään Utajärvellä ja Vaalassa ­ ja Jyrinki toivookin, että jokaisen jokivarren kunnan vahvuudet saataisiin uusin ideoin kääntymään eduksi niin yrittäjyyden kuin asukasluvun kasvun suhteen.

– Kukaan ei yksinään voi tehdä ihmeitä, mutta yhdessä voidaan saada paljon aikaan, kunhan vain ollaan avoimia uusien avausten ja mahdollisuuksien suhteen.

Tervareitin roolin Jyrinki näkee entistäkin tärkeämpänä alueensa yhteisöllisyyden synnyttäjänä ja ylläpitäjänä.

– Moni mieltää Tervareitin ”vain lehdeksi”, mutta se on paljon muutakin. Se on paikallinen yritys ja toimija, joka tuottaa erilaisia sisältöjä ja palveluita oman alueensa hyväksi. Tervareitti on alueensa ikkuna, josta näkee mitä palveluita meillä on tarjolla, mitä meillä tapahtuu ja miten meillä menee. Tervareitti heijastaa kaikessa toiminnassaan alueensa kuvajaista.

Jyrinki näkee pian 60-vuotiaan Tervareitin tulevaisuudessakin aktiivisena toimijana kuntiensa ja asukkaidensa keskuudessa.

– Me haluamme olla läsnä siellä, missä tapahtuu ja missä meitä tarvitaan.

Elina Jyrinki lähtee kierrokselle jokilaaksoon tapaamaan Tervareitin lukijoita, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Hän toivottaa kaikki tervetulleeksi kahvittelemaan kanssaan tiistaina 17.4. Muhokselle kello 15-18 (Tervareitin toimitus), torstaina 19.4. Utajärvelle kello 16-18 (Roomarisali) ja Vaalaan tiistaina 24.4. kello 16-18 (kunnanvirasto).

– Tervetuloa nauttimaan kupponen kuumaa, antamaan palautetta ja kertomaan juttuvinkkejä, Jyrinki toivottaa.

