Tervareitistöä kunnostetaan

Muhoksen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta osallistuu Oulun kaupungin, Utajärven ja Vaalan kuntien yhteiseen Oulujokilaakson Tervareitistön kunnostaminen -hankkeeseen vuosina 2017-2019. Kokonaiskustannuksiltaan noin 110 000 euron hankkeeseen haetaan 100-prosenttista leader-rahoitusta.

Tervareitistö vaatii peruskunnostusta ja opastuksen parantamista. Reitin jatkaminen Rokualta Vaalaan on niin ikään ollut esillä. Myös ajantaisaisen ja riittävän tarkan reitti-informaation ja reittikartan puute on ongelma. Hankkeen hallinnoijana on Muhoksen kunta.