Tulevaisuuden Vaala?

0

Tässä minun näkemys tulevaisuuden Vaalasta ja sen mahdollisuuksista.

Terveyspalveluiden säilyminen alueella. Elämme tietyllä tavalla pienessä pelossa, miten tulee tulevaisuuden soteuudistus vaikuttamaan. Ja onhan meillä edelleen ”hyvät” terveydenhuoltopalvelut Vaalan alueella. Tällä hetkellä meillä pääsee hyvin hoitoon hammashoidon puolella ja lääkäriin.

Isoissa kaupungeissa on ongelmaa päästä hoitoon. Kuntayhdistämisien kautta palvelut ja hoitoon pääsy on huonontunut isoissa kaupungeissa ja kunnissa. Jonot kestävät monta kuukautta. Tämä on yksi asia joka mielestäni on erittäin ajankohtainen. Että tulevaisuudessakin pääsemme hoitoon ja saamme apua oman kunnan alueella ja sen lähistöllä. Esimerkiksi kesäaikana Vaalassa on moninkertainen määrä ihmisiä asukkaisiin nähden. Kahden vuoden päästä emme tiedä enää mikä on tilanne ja onko meillä alueella edelleen tarjota ”hyvää” hoitoa ja apua. Pidetään siis huolta, että tämä palvelu säilyy tulevaisuudessakin.

Matkailun ja sen kehittäminen tulee voimistumaan tulevaisuuden Vaalassa. Moni ihminen ja yritys elää ja saa elantonsa tuota kautta. Yhteistyö on löytynyt tulevaisuuden Vaalassa, jossa kaikki pystyvät toimimaan yhdessä ja rakentavat esimerkiksi nettiin ”Vaala- Oulujärvi” -verkoston, jonka kautta löytyy kaikki palvelun tarjoajat. Esimerkiksi kalastusvälineet, majoittuminen ja majoituksen varaus suoraan tuon palvelun kautta. Sivulta löytyy kaikki yritykset esimerkiksi nuohoojat, vaateliikkeet, kampaamot, kaupat, autokorjaamot ja muuta sellaista mitä palveluita omasta kunnasta saa. Eri tapahtumien tiedottaminen ja mainostaminen. Mutta tärkeimpänä näen tuon majoituspalveluiden ja niiden tarjoajien löytymisen. Erilaisten aktiviteettien, esimerkiksi veneiden vuokraaminen tai moottorikelkkojen vuokraaminen.

Olemassa olevia tontteja on myyty ja ihmiset rakentavat vapaa-ajan asuntoja ja muuttavat Vaalaan asumaan.

Vaalassa on hyvät yhteydet rautateitse. Meille saadaan tänne teollista työtä, joka tuo työpaikkoja. Saadaan nuoria ja perheitä muuttamaan Vaalaan. Meidän täytyy selvittää mahdollisuuksia mikä on se juttu, joka tuo teollista tai jotain muuta työtä Vaalaan. Yhdessä tekemällä ja ratkaisemalla toivottavasti myös tuokin asia saadaan pian ratkaistua ja vireille, jotta saamme tänne elinvoimaa.

Etätyöskentely on tulevaisuuden Vaalassa löytynyt. Puhdas luonto ja asuinympäristö ovat tukemassa tätä etätyöskentelyn mahdollisuutta. Ihmiset voivat paremmin, kun työympäristökin on mukava ja rauhallinen.

Miia Paakkari

Keskusta

Vaalan kunnallisvaaliehdokas 2017