Tytti Määttä: Sote-uudistus vaikuttaa ateriapalveluihin, miten käy lähiruualle?

0

Tuleva maakuntauudistus vaikuttaa väistämättä kuntien tuottamiin ateriapalveluihin. Yhtenä vaihtoehtona toteuttaa tulevaisuuden ruokapalvelut kouluille, terveyskeskuksille ja sairaaloille on esitetty kuntien ja maakuntien yhteisiä yhtiöitä.

– Kyseiset yhtiöt voisivat tuottaa aterioita in-house periaatteella sekä maakunnalle että kunnille. Tällöin ruokapalveluita ei tarvitsisi kilpailuttaa, Vaalan kunnanjohtaja Tytti Määttä kertoo.

Esimerkiksi Ouluun valmistuu tänä vuonna monitoimikeittiö. Keittiö tulee aluksi Oulun Serviisin käyttöön, jolloin siellä valmistetaan noin 14 000 henkilön ruuat. Löökistä ruuat toimitetaan kaupungin muihin toimipisteisiin. Serviisi on Oulun kaupungin liikelaitos. Tulevaisuudessa keittiön yhteyteen on tarkoitus rakentaa laajennus. Sen jälkeen keittiö palvelee myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä ja tuottaa noin 25 000 annosta vuorokaudessa.

Mikäli Oulun kaupunki ja maakunta haluavat jatkossakin tuottaa ateriapalvelut yhteisessä keittiössä, taitaa ainut mahdollisuus olla maakunnan ja kaupungin yhteinen yhtiö.

Määtän mukaan hurjimmissa visoissa Suomeen rakentuu 10-20 suurvalmistuskeittiötä, joista ateriat kuljetetaan kylmäkuljetuksina jakelukeittiöihin tai suoraan asiakkaiden koteihin.

– Kyseinen ajatus tuskin ilahduttaa Suomen Yrittäjiä, jotka ovat kuntavaaliteemakseen listanneet, että ”kuntien on huomioitava pk-yritykset hankinnoissa”.

Eikä tässä vielä kaikki, Määttä muistuttaa.

– Kun ruokapalveluiden tuottaminen keskittyy, keskittyy väistämättä ruokapalveluiden organisointi ja hankinnat. Paikalliselle elinvoimalle liian suuret hankintakokonaisuudet ovat tähän asti olleet myrkkyä.

Valtioneuvosto edellyttää 29.6.2016 antamassaan periaatepäätöksessä, että julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa tavoitellaan korkeaa laatua ja kokonaistaloudellista kestävyyttä. Päätöksen on ajateltu antavan vahva tuki myös lähiruokahankinnoille.

– Olen aiemmin kirjoittanut siitä, että lähiruoka on mahdollista julkisessa ruokahuollossa, jos siihen on halua. Hankintojen ja ruokapalveluiden organisoinnin keskittyessä paikallistuntemus kuitenkin heikkenee ja on varmaa, että erityisesti pienet, paikallisilta yrityksiltä tehdyt hankinnat käytännössä loppuvat.

Lisäksi kannattaa pohtia, mikä rooli maakunnanvaltuustolla on maakunnan ruokahankinnoissa vai onko minkäänlaista, Määttä kysyy.

Määtän mukaan monet pienet kunnat haluaisivat pitää ateriapalvelun omana toimintana, koska se nähdään strategiseksi kysymykseksi mm. kuntalaisten terveyden edistämisen ja lähiruuan hyödyntämisen näkökulmasta.

Mikäli kunta haluaisi säilyttää ruokapalvelutuotannon ja päätäntävallan hankinnoista kunnassa se joutuu valitsemaan käytännössä seuraavista vaihtoehdoista:

1. Kunta tuottaa jatkossa ateriat vain kouluille ja päiväkodille (tämän se voi tehdä taseyksikkönä, liikelaitoksena tai yhtiönä.) Pienissä kunnissa ateriapalveluyksiköstä tulee kovin pieni. Esim. Vaalassa puolet aterioista on sote:n aterioita. Jos ateriat valmistetaan tällä hetkellä yhdessä keittiössä sekä sivistykselle että sotelle, voi haasteena olla toiminnan erottaminen omakseen.

2. Mikäli kunta haluaa myydä palveluitaan markkinoille eli maakunnalle, sen tulee yhtiöittää ruokapalvelut. Samalla ruokapalveluiden yhtiön sidosyksikköasema kuitenkin suhteessa omaan kuntaan menetetään.

3. Palvelu voidaan päättää ulkoistaa ja ostaa palvelu markkinoilta.

Kahdessa jälkimmäisessä tapauksessa sekä kunta että maakunta kilpailuttaisivat ruokapalvelut. Voittaja voi olla eri tai sama. Vaarana on koko ruokapalvelun siirtyminen kotikunnan ulkopuolelle. Kunta voisi kuitenkin omalla hankintapolitiikallaan vaikuttaa siihen, mistä ruokapalveluyksikkö raaka-aineensa hankkii.

– Harmittavaa on, että koko järjestelmä on menossa niin monimutkaiseksi, että kunnan valtuuston tekemällä strategisella linjauksella lähiruuan käytöstä ei ole enää mitään merkitystä.

Määttä haastaakin kaikkia sote- ja maakuntavalmistelussa mukana olevat nyt pohtimaan uudistuksen kerrannaisvaikutuksia paikalliselle elinvoimalle.

– Tarvitsemme paikallisia ratkaisuja, joustavuutta ja ennen kaikkea myös läpinäkyvyyttä julkisten varojen käytölle.

Lue koko blogi: http://tyttimtt.puheenvuoro.uusisuomi.fi/230528-sote-uudistus-vaikuttaa-ateriapalveluihin-miten-kay-lahiruualle