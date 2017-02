Utajärvellä ehdokashankinta vielä kesken

0

Jari Riekki

Ehdokashankinta kevään kunnallisvaaleja varten on kaikilla Utajärven kunnalliselämässä vaikuttavilla puolueilla vielä kesken.

Kaikkein kovimmille kierroksille on vaalikoneensa saanut viritettyä Keskusta, jolla on kasassa 18 suostumuksensa antanutta nimeä.

Utajärven valtuustossa ehdotonta enemmistöä pitkään pitänyt Keskusta tavoittelee vaaleihin täyttä listaa eli 25 ehdokasta.

Valittavien valtuutettujen määrä päätettiin Utajärvellä pienentää seitsemääntoista nykyisestä 21 valtuutetusta. Ehdokaslistalle saa asettaa puolitoista kertaa niin monta nimeä kuin valtuutettuja valitaan.

Ehdokaslistat on jätettävä kuntien keskusvaalilautakunnille viimeistään tiistaina 28.2. kello 16.

Mikkonen siirtyy Keskustaan

Edellisissä vaaleissa syksyllä 2012 Keskustalla oli Utajärvellä täysi lista 31 ehdokkaalla.

Keskustan nykyisistä valtuutetuista on jäämässä jonkin verran pois nimiä, kuten Markku Mustonen ja Tarja Kinnunen.

Uutena nimenä huomiota kiinnittää sitoutumattomana Keskustan listalle lähtevä Mari Mikkonen, joka on kaksi viimeistä kautta ollut Perussuomalaisten valtuutettu.

Keskustaa vaaleissa edustavat Maija Paavola, Risto Juntunen, Riikka Pötsönen, Paavo Väisänen, Pentti Tuovinen, Kai Savolainen, Maija Koistinen, Jukka-Pekka Savolainen, Pentti Räisänen, Antti Vääräniemi, Heikki Soronen, Kaisa Hiltunen, Mari Mikkonen (sit.), Reetta Tuovinen (sit.), Anja Pinoniemi (sit.), Hanna Itälahti (sit.), Kaisu Isola ja Jari Aitta.

Valtuuston puheenjohtajana toimivan Eero Pirttikosken nimi puuttuu vielä listasta. Pirttikoski kertoo, että olisi jo halukas luopumaan, mutta koska Juorkunasta ei ole tiedossa ketään muuta ehdolle, täytynee hänen vielä vaalitaistoon ryhtyä.

Perussuomalaisilla kymmenen nimeä

Keskustaa Utajärven valtuustossa eniten haastaneella Perussuomalaisilla on valtuutettu Pertti Kamulan mukaan kymmenkunta varmaa nimeä tiedossa ehdolle.

Nykyisistä neljästä valtuutetusta ehdolle ovat ryhtymässä Ahti Moilanen, Pertti Kamula ja Mikko Kujala.

Kamulan mukaan ehdokashankinta on ollut melko laimeaa, mutta tavoitteena on saada vielä toinenkin kymmenen ehdokasta tarjolle. Edellisissä kunnallisvaaleissa perussuomalaisia oli tarjolla 17 ehdokasta.

– Tavoitteena on saada Utajärvelle toimiva valtuusto niin, että demokratia ja vuoropuhelu toimivat, Kamula linjaa.

Vasemmalla vielä hiljaista

Valtuuston vasemmalla laidalla herääminen ehdokashankintaan näyttää olevan vielä lähtökuopissa.

Sosiaalidemokraattien kaksi kautta valtuustossa istunut valtuutettu Mirja Nikula on itse lähdössä ehdolle, koska kunnalliselämässä on tapahtumassa niin paljon kiinnostavia muutoksia.

Demareilla on tällä hetkellä tiedossa vasta kuusi nimeä. Valtuutetuista Niina Räihä on jäämässä pois. Nikula harmittelee, että nuoria pitäisi saada asettumaan ehdolle, mutta he ovat hitaita innostumaan.

Neljä vuotta sitten kunnallisvaaleissa demareita oli ehdolla seitsemän.

Vasemmistoliitolta on tiedossa vasta muutama varma ehdokas vaaleihin. Edellisvaaleissa ehdolla oli viisi Vasemmistoliiton ehdokasta.

Naamankyläläinen Leo Saarenpää ilmoittaa jäävänsä pois, koska on ollut kolmekymmentä vuotta mukana luottamustoiminnassa ja haluaa välillä tehdä jotain muuta.