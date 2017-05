Utajärvellä useita tapahtumia virallisen Suomi 100 -statuksen alla

0

Marianne Ollikainen

Utajärvellä aloitettiin juhlavuoden vietto heti vuoden alusta. Kunnassa onkin jo vietetty virallisen Suomi 100 –statuksen saaneita tilaisuuksia, kuten esimerkiksi maaliskuussa tasa-arvon ja yhdessä tekemisen juhlaa. Lisää juhlavuoden virallisia ja epävirallisia tilaisuuksia on tulossa.

Toukokuussa on kolmella retkitapahtumalla virallinen Suomi 100 -status. Lauantaina 20.5. Utajärven Vesaiset järjestää patikointiretken Rokualle. Samana päivänä on myös retkipäivä Rokuan kansallispuistossa Metsähallituksen järjestämänä.

Lauantaina 20.5. on Rokuan maastopyöräreitistön avajaiset. Järjestäjänä on Rokua Geopark ja tälläkin tapahtumalla on Suomi 100 –status.

Lauantaina 27.5. Utajärven 4H-yhdistys järjestää kesäkauden avajaiset. Utajärven kunta on tilannut tulevaisuuden kuusipaketit niille sivukylilleen, joilla on oma kokoontumistila. Nämä kuuset luovutetaan kyläpäälliköille kesäkauden avajaisissa.

Kesäkuussa rockia ja yövaellusta

Kesäkuussa 16.-17.6. järjestää Lähtevänojan maisemointi ja Oulujokilaakson Luonto Lähtevänojan yövaelluksen ”rakastu kesäyöhön”. Tapahtumalla on Suomi 100 –status.

Samana viikonloppuna 16.-17.6. järjestetään Untorock ja Kiimajuoksu-tapahtuma.

Lauantaina 24.6. järjestetään kyläluudan vaihto Eläkeläisille Juorkunan Havulan juhannustansseissa. Kyläluudat kiertävät kyliä -tapahtuma on saanut Suomi 100 –statuksen.

Heinäkuussa lapsille kivaa ja aikuisille huutokauppaa

Heinäkuun alussa 1.-9.7. vietetään Utajärvellä kotiseutuviikkoa. Ohjelmassa on muun muassa lauantaina 1.7. Kuvien virta Torimakasiinissa, maanantaina 3.7. kirjastossa happeninkiä, tiistaina 4.7. Eino Leino –konsertti Ahmaksen perinnekylässä ja kyläluudan vaihto kotiseutuyhdistykselle museolla.

Perjantaina 7.7. on lasten toritapahtuma 17-19.30 ns. uudella torilla. Torille tulee koiria, talutusratsastusta, keppihevosnäyttely ja keppihevoskisa. Torilla on myös paloautoja ja piirustuskilpailu aiheesta 100-vuotias Suomi. Lisäksi tarjolla on perinneleikkeijä kuten puujaloilla kävelyä, säkkihyppelyä ja käpylehmien tekoa. Tapahtumassa on myös linnunpönttöjen rakentamista, kaarnalaivojen veistämistä, pomppulinna ja lasten oma kirpputori. Paikalla on koko ohjelman ajan Stella-klovni. Ennen kotiin lähtöä kaikille luetaan yhteinen iltasatu. Paikalla ovat myös Nalle Puh, Pikku Myy, Tiikeri, Frozen Elsa ja Nuuskamuikkunen.

Lauantaina 8.7. järjestetään Soap Soccer vanhalla torilla.

Lauantaina 22.7. vietetään Keisarin kesäpäiviä torilla. Ohjelmassa on Huutokauppakeisarin pitämä huutokauppa, Teatteri KaksKakkosen sketsejä ja toritanssit.

Yhteislaulua järjestetään torilla heinäkuussa keskiviikkoisin. 5.7. on teemana Suomi 100.

Elokuussa luontokonsertti ja syödään yhdessä

Sunnuntaina 6.8. järjestetään erämaakirkko Juorkunassa Kirkaslammen rannalla ja Syödään yhdessä –tapahtuma. Kyläseura on saanut tapahtumalle Suomi 100 -statuksen.

Maanantaina 21.8. järjestetään kyläluudan vaihto LC Iisoille.

Lauantaina 26.8. Metsähallitus järjestää Luontokonsertin Rokuan kansallispuistossa. Tapahtumalla on Suomi 100 –status.

Lauantaina 26.8. järjestetään myös Ahmaskosken valot, pääjärjestäjä on Niskankylän Nuorisoseura. Tapahtumalla on Suomi 100 –status. Samana päivänä on myös kyläluudan vaihto Vesaisille urheilukilpailuissa.

Utajärvellä Sata päivää sataan -kampanja on saanut Suomi 100 –statuksen. Utajärven kunnan sivuilla Suomi 100 –linkin alla julkaistaan joka päivä 28.8. – 5.12. jokin positiivinen Utajärveä koskeva asia.

Syksyllä musiikkia ja markkinoita

Sunnuntaina 3.9. lauluryhmä Tuuma esiintyy nuoriso-liikuntatalolla. Tarjolla on tanssia ja laulua sekä sota-ajan musiikkia.

Sunnuntaina 17.9. on kyläluudan vaihto Teatteri Kakskakkoselle Hyvinvointitalolla Terveisiä teatterista -tapahtumassa.

Sunnuntaina 1.10. järjesestetään Mikkelin markkinat Ahmaksella kylätalo Katajistolla. Samalla julkistetaan 100-linnunpönttöä voittaja.

Linnunpönttötalkoot ”Sata linnunpönttöä” on Oulujokilaakson Luonto ry:n haastekampanja ja toimii samalla periaatteella kuin Miljoona linnunpönttöä -haastekampanja. Kampanja päättyy syyskuun lopussa. Tehtyjen ja paikoilleen asetettujen pönttöjen määrän sekä kylän, jossa pöntöt sijaitsevat ja omat yhteystiedot voi ilmoittaa Raija Robinsonille email: raija.robinson(a)gmail.com tai soittamalla/viestillä puh. 044-0207097.

Marraskuussa lauantaina 11.11. on Loistava Pohjois-Pohjanmaa – Valotaidekiertue Utajärvellä, järjestäjinä Taiteen Edistämiskeskus ja Utajärven kunta. Tapahtumalla on Suomi 100 –status.

Joulukauden avajaisia vietetään perjantaina 24.11.

Joulukuussa juhlitaan itsenäosuuttä virallisemmin. Lauantaina 2.12. järjestetään Sinivalkoiset Legendat –konsertti Rokuan Health & Spassa.

Tiistaina 5.12. on Linnanjuhlien etkot kirjastossa klo 12-18. Järjestäjänä toimii kirjasto ja samalla juhlitaan 30-vuotiasta kirjastorakennusta.

Keskiviikkona 6.12. järjestetään perinteiset itsenäisyyspäivän juhlat.

Lisäksi kirjastolla on kuukausittain vaihtuvia näyttelyitä. Kesällä julkaistaan ainakin kaksi historiateosta.