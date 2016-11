Utajärven nuorisoseuraa herätellään uuteen nousuun

Poisto rekisteristä uhkaa

Arto Nenonen

Takavuosien nuorisoseura-aktiivi Pirjo Leinonen luki loppukesästä Tervareitti-lehdestä havahduttavan uutisen.

Oma seura, Utajärven kirkonkylän nuorisoseura, löytyi yhdistysrekisteristä poistettavien yhdistysten listalta.

Patentti- ja rekisterihallitus, PRH, ilmoitti elokuussa poistavansa yhdistysrekisteristä yhdistyksiä, joiden se katsoo lopettaneen toimintansa.

Vaarassa olevat yhdistykset eivät ole tehneet ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen. Jos yhdistys haluaa pysyä rekisterissä, sen pitää tehdä ilmoitus viimeistään tammikuun 12. päivään mennessä 2017. Ellei ilmoitusta tehdä, yhdistys poistuu rekisteristä tammikuun aikana.

Asian taustalla on kuluvan vuoden heinäkuussa voimaan tullut yhdistyslaki, jonka tavoitteena on lisätä yhdistysrekisterin ajantasaisuutta ja mahdollistaa toimimattomien yhdistysten poistaminen.

Viimeisin ilmoitus vuodelta 1994

– Totesin, että vanhana nuorisoseuralaisena minulla velvollisuus ainakin yrittää herätellä toimintaa ja ihan ensi töiksi estää rekisteristä poisto, Pirjo Leinonen sanoo.

Kaverikseen pelastakaa nuorisoseura -operaatioon Leinonen sai niin ikään pitkän linjan nuorisoseuralaisen Helmi Karppisen.

Karppinen asuu seuran talon, Rientolan, naapurissa. Hän sanoo kuitenkin, ettei ikänsä takia ole enää lähdössä käytännön töihin.

– Hengessä olen silti mukana, Karppinen vakuuttaa.

Leinonen ryhtyi selvittelemään nuorisoseuran tilannetta alkusyksystä. Selvitystyössä on käynyt ilmi, että viimeisin tieto keskusseuraan on Utajärveltä lähtenyt vuonna 2006. Yhdistysrekisteriin on tehty ilmoitus viimeksi vuonna 1994.

– Pankkitilillä on muutama satanen. Tiliotteen mukaan seuralta on peritty kiinteistöveroakin. Sitähän ei pitäisi yleishyödylliseltä yhteisöltä periä, Leinonen sanoo.

Maanantaina päätetään yhdistyksen jatkosta

Jotta poisto yhdistysrekisteristä saadaan estettyä ja yhdistyksen asiat muutenkin kuntoon, on järjestettävä sääntömääräinen vuosikokous.

Tuossa kokouksessa on valittava seuralle puheenjohtaja ja hallitus. Näin päästään tekemään tarvittavat ilmoitukset ja hallinnoimaan myös seuran pankkitiliä ja muuta omaisuutta.

Verottajankin kanssa päästäneen sopuun ja perittyjä kiinteistöveroja on mahdollista saada takaisin viideltä vuodelta.

– Kolmisensataa on mennyt vuodessa. Siinä olisi mukavasti pesämunaa uuden toiminnan aloittamiseen. Ja onhan seuralla kiinteistökin, Leinonen toteaa.

Utajärven kk:n nuorisoseuran tulevaisuuden kannalta ratkaiseva kokous järjestetään maanantaina 28. marraskuuta kirjastossa.

– Paikalle tulee toiminnanjohtaja Timo Nevanperä Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen liitosta opastamaan meitä, Pirjo Leinonen kertoo.

Sekä Leinonen että Karppinen toivovat, että pitäjästä löytyisi vielä seurahenkeä pitämään yhdistys elävien kirjoissa.

– Ei tätä parane päästää hautautumaan. Meillä on hienot perinteet vaalittavana, Leinonen sanoo.