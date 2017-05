Utajärven työn ja yrittäjyyden päivässä positiivista pöhinää

0

Jari Riekki

Utajärven hyvinvointitalolla vietettiin viime viikon torstaina työn ja yrittäjyyden päivää. Tapahtuman järjestivät Utajärven kunnan elinvoimatiimi ja Utajärven Yrityspuisto.

Tapahtuman tarkoituksena oli saada työnantajat ja työhakijat kohtaamaan ja antaa tietoa työnhakumahdollisuuksista ja yrittäjyydestä.

Mukana oli työnhakijoita, kunnan viranhaltijoita, hankkeiden vetäjiä, yrittäjiä, työpajojen ohjaajia ja kuntalaisia. Päivän kävijämäärä nousi selvästi yli sadan ja tilaisuus aiotaan järjestää vielä uudelleen.

Tulevaisuus tehdään yhdessä

Tilaisuuden ohjelmaan kuuluneessa tentissä haastateltiin muun muassa Utajärven kunnanjohtaja Kyösti Juujärveä , joka valoi uskoa Suomen talouden tulevaisuuteen vedoten viimeaikaisiin positiivisiin uutisiin Suomen talouskehityksestä.

– Kasvuvauhti on 3-4 prosentin luokkaa. Meidän pitää uskoa itseemme, nyt on käynnissä kova positiivinen pöhinä ja tämä tilaisuus on hyvä esimerkki siitä, Juujärvi hehkutti.

Syksyllä kunnanjohtajan tehtävissä aloittava Anne Sormunen painotti omassa puheenvuorossaan, että tulevaisuuden kunta tehdään yhdessä.

Tulevaisuuden rakentaminen ei ole enää viranhaltijoiden ja poliittisten päättäjien oma asia, vaan siihen tarvitaan kaikkia kuntalaisia.

– Meidän täytyy hakea tekemiselle ydinasiat, joita pitää olla maksimissaan viisi, joita kaikki teemme kuntastrategiamme kautta, Sormunen visioi.

Utajärvi Business Center

Esimerkki positiivisesta pöhinästä Utajärven kunnan elinkeinopolitiikassa on juuri avattu Utajärvi Business Center.

Tässä start up -tyyppisessä business centerissä työskentelevä Hannu Karjalainen kertoo, että Utajärvi Business Center palvelee yrityksiä erityisesti niiden markkinoinnissa.

– Järjestämme muun muassa yrityksille asiakastapahtumiin kontakteja, Karjalainen kertoo.

Utajärvellä on viime aikoina metsästetty kovasti yrityksistä löytyvää tekemätöntä työtä. Karjalainen kertoo, että tähän mennessä on oltu yhteydessä 111 utajärviseen yritykseen, joista 84:ssä on tehty piilotyöpaikkojen kartoitus.

– Etsimme piilotyöpaikkoja keskustelujen kautta. Yleensä yrittäjät toteavat, että tekemätöntä työtä kyllä löytyy, mutta kun työllistäminen maksaa, Karjalainen kertoo.

Karjalainen kertoo, että piilotyöpaikan löytymisen jälkeen ensin kunta katsoo löytyisikö sillä keinoa omien hankkeidensa kautta auttaa työllistymisessä.

Seuraavaksi selvitetään, onko mahdollistaa saada yritykselle tukea ely-keskuksen Sanssi-kortin kautta. Sanssilla yritys saa kymmenen kuukauden ajaksi 700 euroa kuussa tukea työllistämiseen.