Utajärven virkistyskäyttöä parannetaan talviruoppauksilla

Marianne Ollikainen

Utasen voimalaitoksen alapuolisen Utajärven ruoppaus on alkanut. Ruoppauksen tavoitteena on parantaa osana Oulujokea sijaitsevan Utajärven virkistyskäyttöä liettymiä poistamalla.

Ruoppaustyö on osa OUMO-hanketta ja se on Utajärven kunnan hallinnoima. Rahoitukseen osallistuvat kunnan lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Fortum Power and Heat Oy.

Ruoppaustyöt kestävät kahdesta kolmeen viikkoa. Projektin valmistelevat työt käynnistyivät maanantaina 19. helmikuuta ja perjantaina 2.3. oli menossa jo toinen ruoppauskohde.

Utasen voimalaitoksen lähettyviltä ruopataan järven pohjassa olevia samentumahaittamassoja kolmesta eri kohdasta, jotka sijaitsevat suurten laskuojien edustalla Utajärvessä.

Meneillään oleva pakkasjakso on ollut ihanteellinen ruoppaustöille.

– Työt käynnistyivät sillä, että Fortum aloitti järvenpinnan laskemisen. Veden pintaa laskettiin ruoppausten ajaksi noin vajaa metri. Ruoppauskohdissa oleva massa tiivistyy, kun veden pinta laskee, kertoo kunnan käyttöteknikko Esko Spets .

Lue lisää perjantain 9.3.2018 Tervareitistä.