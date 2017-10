Utajärvi myy maata Attendolle

0

Utajärven kunnanhallitus päätti tiistain kokouksessaan, että Attendo Oy:lle myydään 5 424 neliömetrin kokoinen määräala kunnan omistamasta Kirkonpelto-tilasta.Kyseinen tila sijaitsee seurakuntatalon viereisellä tontilla Kirkkotien varrella. Attendon tarkoituksena on rakentaa määräalalle noin 1 800 neliömetrin laajuinen vanhusten palvelutalo, jossa on 40 asuntoa.

Maakauppa tehdään ehdollisena, niin että myynti toteutuu jos Attendo saa palvelutalolleen tarvittavat luvat. Kauppahinnaksi on sovittu 40 000 euroa. Lopullinen kauppakirja on tarkoitus allekirjoittaa jo lokakuun aikana ja rakentamisenkin on määrä alkaa kuluvana syksynä.