Uudenlaista työllisyydenhoitoa Vaalassa

Marianne Ollikainen

Vaalassa on menossa 3-vuotinen, ESR -rahoitteinen hanke, jossa luodaan uudenlaista työllisyydenhoidon toimintatapaa. Pitkäaikaistyöttömät ja syrjäytymisuhan alla olevat henkilöt pääsevät mukaan heitä kiinnostavaa työtoimintaan ja heille etsitään hankkeen aikana yksilölliset jatkopolut.

Hankekoordinaattori Tarja Karjalainen kertoo, että tällä hetkellä hankkeessa on mukana parikymmentä henkilöä. Asiakkaat osallistuvat oman ohjelmansa mukaisesti, joku kerran ja toinen useita kertoja viikossa.

– Olemme tyytyväisiä tähän määrään, mutta meillä on jatkuva haku ja lisääkin otetaan, kannustaa Karjalainen.

Työkykyä ja hyvinvointia luonnosta -hankkeen tarkoituksena on ottaa huomioon asiakkaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja toiminnalliset ominaisuudet. Tavoitteena on parantaa osallistujien toiminta- ja työkykyä niin, että heillä olisi mahdollista työllistyä esimerkiksi palkkatuella, jota on varattu hankkeen asiakkaiden palkkaamiseen.

Toiminnassa hyödynnetään Vaalan paikallisia vahvuuksia: luontoa, lähipalveluja, yrityksiä ja kulttuuriympäristöä. Menetelminä käytetään työvalmennusta, ryhmävalmennusta sekä koulutusta ja viriketoimintaa.

Käsitöitä myyntiin ja retkiä ympäristöön

Hankkeen ensimmäinen vuosi alkaa olla lopuillaan. Hankkeessa on valmistunut myytäväksi asti paljon käsitöitä, erilaisia puutöitä ja leivonnaisia. Luonto tulee lähelle myös taimien kasvattamisella ja kasvimaalla. Hankkeen aikana asiakkaat ovat päässeet tutustumaan myös ympäristöön retkien kautta.

Karjalainen ja hankkeen työvalmentajana toimiva Kaisa Haapola pahoittelevat, että ERS -rahoitteiset hankkeet eivät sovellu työttömyysturvan aktiivimallin toteuttamiseen.

– Olemme kyselleet TE-keskukselta tähän ratkaisua, sillä voisimme hyvin räätälöidä hanketta sellaiseen muotoon, että se soveltuisi aktiivimallin täyttämiseen. Asia on kuitenkin edelleen niin uusi, ettei siihen le saatu päteviä ohjeita TE-keskukselta.

