Uusi akuuttivuodeosasto suunnitteilla Utajärvellä

Jari Riekki

Utajärven kunnassa pohditaan parhaillaan kokonaan uuden akuuttivuodeosaston rakentamista Laitilantien varrelle. Suunnitellulla investoinnilla halutaan turvata, ettei Utajärvi menetä vuodeosastoa ainakaan sen vuoksi, ettei sille ole sopivia tiloja.

Utajärven kunnanhallitus osti tiistain kokouksessa Laitilantien varrelta kaksi tonttia, joille vuodeosastokiinteistö olisi tarkoitus rakentaa.

Suvituulen palvelukeskuksen kiinteistö, jossa vuodeosasto nykyisin sijaitsee, on sen verran heikossa kunnossa ja varustukseltaan puutteellinen, että kunnan täytyy tämän vuoden aikana miettiä ratkaisu vuodeosaston sijoittamiseen.

Suvituulesta puuttuvat paloturvallisuutta lisäävät sprinkleri-järjestelmät ja lisäksi kiinteistössä on kuntotutkimuksessa havaittu pahoja sisäilmaongelmia. Peruskorjausta on mietitty, mutta ajatuksesta on sittemmin luovuttu.

