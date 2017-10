Vaalan ja Utajärven perussuomalaisilla ei ole sinisiä ajatuksia

0

Sauli Kallio

Vaalan ja Utajärven perussuomalaiset eivät tunne vetoa puolueesta kesällä irtaantuneeseen Sininen tulevaisuus -yhdistykseen. Sekä Vaalan että Utajärven paikallisyhdistysten puheenjohtajat ovat vakuuttuneita, että puolueen kenttäväki pysyy jatkossakin omissa riveissä.

– Vaalassa ei haikailla sinisten perään. Meillä on noin 20 jäsentä ja heistä kunnanvaltuustossa istuu kolme valtuutettua. Korviini ei ole kantautunut, että kukaan olisi lähdössä sinisiin, Vaalan Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja Kalle Moilanen vakuuttaa.

Myöskään Utajärvellä eivät perussuomalaiset ole hyppäämässä sinisten kelkkaan.

– Ei me olla täällä Utajärvellä lähdetty siihen touhuun mukaan, vaan jatkamme nykyisellä linjalla. Me jotka olemme perussuomalaisissa, pysymme ja kannatamme sitä jatkossakin, Utajärven Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja Teuvo Ervasti vakuuttaa.

Ervastin mukaan perussuomalaisten ja sinisten perusideologiassa ei ole suurta eroa.

– Näkyvin ero on ehkä se, että meillä perussuomalaisilla on maahanmuutossa sinisiä kriittisempi linja. Mielestäni työperäinen maahanmuutto on hyväksyttävää, jos omasta takaa ei löydy työlle tekijöitä. Sen sijaan tukien kanssa kikkailua me emme suvaitse.

