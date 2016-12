Vaalan päiväkodin vihkiäiset joulujuhlan merkeissä

Sauli Kallio

Vaalan päiväkodin joulu- ja vihkiäisjuhla kokosi lauantaina koulukeskuksen saliin arviolta noin 200 henkeä. Vaikka juhlassa kuultiin myös puheita, olivat lapset pääosissa juhlan ohjemassa.

Ensimmäisenä ohjelmanumerona yleisö sai kuulla ensiesityksenä Vaalan päiväkodin laulun ”Marjoja me olemme”. Mansikoiden, mustikoiden ja puolukoiden oman laulun on säveltänyt vaalalainen Panu Korhonen ja sanat siihen on tehnyt Panu Korhonen yhdessä äitinsä Pirjo Korhosen kanssa.

Juhlapuheen tilaisuudessa piti lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila . Puheessaan hän korosti lapsiin panostamisen tärkeyttä.

– Meille mansikat, mustikat ja puolukat ovat arvokkaita marjoja, jotka me poimimme ja pidämme hyvänä ja siitähän varttuu ja kehittyy vaikka mitä, Kurttila sanoi.

Tulevaisuudessa kuntien luottamushenkilöt yhdessä kunnan johdon kanssa miettivät, mikä on uusi kunta muutaman vuoden päästä. Kurttila totesikin, että Vaalassa on uuden koulukeskuksen ja päiväkodin rakentamisella osoitettu koko Suomelle suunta, joka täytyy kunnissa olla.

– Tulevaisuuden kunta on kasvatuksen, koulutuksen, vähän kaavoituksenkin ja yritystoiminnan sekä hyvinvoinnin kunta. Silloin lapsi ja nuori, perhe, kasvu ja kehitys ovat sen keskiössä.

Kurttila totesi myös, että lapsen varttumiseen vaikuttaa se miten me hänet kohtaamme ja miten me häntä arvostamme.

– Huoltajille ja vanhemmille voin sanoa, että aina mukulat eivät ole teitä ensimmäisenä kiittämässä, vaan kiitos tulee sitten, kun lapset ovat vähän varttuneempia. Heillä on silloin ehkä jo omiakin lapsia ja te näette, kuinka he kasvattavat seuraavaa polvea. Silloin tulee se kasvatuksen kiitos, Kurttila muistutti.

