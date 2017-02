Vaalassa Keskustalla tammikuun lopussa eniten ehdokkaita

0

Sauli Kallio

Vaalan kunnanvaltuutettujen määrä pienenee kevään kuntavaalien myötä 21 valtuutetusta 17 valtuutettuun. Vaaleissa kukin puolue voi asettaa ehdolle enintään 25 ehdokasta.

Kesäkuussa työnsä aloittavaan uuteen valtuustoon pyrkivien ehdokkaiden ehdokashakemukset on jätettävä viimeistään 28. helmikuuta kello 16. Tähän mennessä puolueet ovat saaneet Vaalassa riveihinsä ehdokkaita vaihtelevalla menestyksellä.

Valtuuston suurimman puolueen titteliä pitävä Keskusta on saanut listoilleen jo 17 ehdokasta. Puolueen nykyisestä 14 valtuutetusta seitsemän on valmis uusimaan mandaattinsa.

Jatkopaikkaa tavoittelevat ainakin istuva kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Karjalainen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Reijo Virkkunen, Pentti Kemppainen, Tapani Karhu, Aino Leinonen, Jenna Leinonen ja Timo Tervonen.

Tähän mennessä Keskustan ehdokkaiksi ovat lupautuneet myös Ritva Galla, Meeri Keränen, Aune Kesälahti, Arto Kivirinta, Tiina Koski-Tulppo, Sauli Kuha, Marja Niemelä, Miia-Kristiina Paakkari, Jukka Salonen ja Tero Seppänen.

Nykyisistä Keskustan valtuutetuista puolenkymmentä on ilmoittanut, ettei aio asettua enää ehdolle.

Perussuomalaiset panttaavat nimiä

Vaalan Perussuomalaiset ry:n puheenjohtajan Kalle Moilasen mukaan puolue on saanut jo mukavasti ehdokkaita, mutta vielä mahtuu mukaan. Tarkkaa määrää tai nimiä Moilanen ei kuitenkaan suostu paljastamaan ennen helmikuun loppua.

– Tavoitteemme on saada listoille 18 ehdokasta. Sen verran voin paljastaa, että itse olen ehdokkaana.

Demareilla on tällä hetkellä koossa jo aiemmistakin vaaleista tuttu parivaljakko Pekka K. Lämsä ja Juhani Huovinen.

– Ei me vielä olla oikein kyseltykään ketään mukaan, mutta lujassa ovat olleet ehdokkaat viime vuosina täällä Vaalassa. Itse aion vielä yrittää ja uskon sekä toivon, ettei meidän ihan kaksistaan tarvitse olla ehdolla, Lämsä tuumii.

Kokoomuksella ei vielä ehdokasta

Kokoomus jäi Vaalassa kuluvalla valtuustokaudella kokonaan ilman valtuustopaikkaa.

Vaalan Kokoomuksen puheenjohtaja Heikki Heikkinen kertoo, ettei puolueella ole listoillaan vielä yhtään ehdokasta.

– Aika hiljaista on. Melko huonolta tilanne näyttää tällä hetkellä.

Vasemmistoliitto sai viime vaaleissa Vaalassa kokoon kuusi ehdokasta. Näihin vaaleihin Vaalan vasemmistolla tavoitteena on 8–10 ehdokasta.

– Ehdokashankintamme on hyvällä mallilla, sillä jo 11 ehdokasta on lupautunut mukaan. Mukana ovat myös kaikki kolme nykyistä valtuutettuamme, Vaalan Vasemmiston puheenjohtaja Osmo Mustonen iloitsee.

Mustonen ei vielä tässä vaiheessa paljasta ehdokkaaksi lupautuneiden nimiä.

– Mukana on ensikertalaisia ja myös aiemmin vaaleissa mukana olleita. On iloinen yllätys, että ihmisten kiinnostus kuntavaikuttamista kohtaan on kasvanut.