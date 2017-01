Vaalassa lyödään jälleen korttia

Vaalassa vuosittain järjestetyt tuppimestaruuskisat järjestetään tänä vuonna 24:ttä kertaa. Tuppimestaruuksia on ratkottu paikkakunnalla jo vuodesta 1994 lähtien.

Turnaukseen on ottanut osaa vuosittain 10–15 joukkuetta eri puolilta Pohjois-Suomea. Enimmillään pelipöytien ääreen on kokoontunut vajaat 30 joukkuetta. Pelisäännöt ovat pysyneet alusta saakka pääosin ennallaan. Joukkueet arvotaan lohkoihin ja kaikille pareille tulee vähintään kolme peliä. Näkyvin muutos alkuvuosiin on väliseinä, joka estää pelaajien visuaalisen viestinnän.

Vaalan turnausta ovat yleensä hallinneet Vihannin Tuppikerhon pelaajat, jotka ovat voittaneet valtaosan pelatuista 23 turnauksesta.

FC Soho ry:n järjestämä 24. turnaus pelataan lauantaina 28. tammikuuta Hotelli-Ravintola Siitarissa. Kilpailuun voi ilmoittautua paikan päällä kilpailupäivänä kello 10 mennessä.