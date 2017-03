Väki väheni Oulujokilaakson kunnissa

2

Sauli Kallio

Väki väheni viime vuonna Oulujokilaakson kunnissa yhteensä 137 hengellä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen vuoden 2016 väestönmuutosten ennakkotiedoista.

Väestömäärän kehitys oli viime vuonna negatiivinen kaikissa Oulujokilaakson kunnissa.

Määrällisesti suurin pudotus koettiin Muhoksella, jossa väkiluku putosi vuoden 2016 aikana noin 70 henkeä alle 9 000 asukkaaseen. Ennakkotiedon mukaan Muhoksella oli vuoden 2016 lopussa 8 994 asukasta.

Muhoksella väkimäärän laskuun vaikutti eniten kuntien välinen muuttoliike. Kun Muhokselle muutti vuonna 2016 reilut 460 henkeä ja samaan aikaan kunnasta muutti pois noin 600 asukasta, jäi nettomuutto pakkaselle lähes 130 henkeä. Myöskään 32 henkeä plussalle jäänyt maahanmuutto ei nostanut kunnan väestökehitystä positiiviseksi.

Luonnollinen väestönlisäys sen sijaan pysyi 27 henkeä plussalla. Kunnan alueella syntyi vuoden 2016 aikana 96 henkeä ja kuoli 69 henkeä. Avioliittoja Muhoksella solmi vuoden mittaan 32 paria ja avioeroon päätyi 13 pariskuntaa.

Utajärven väkiluku jatkoi laskuaan

Utajärvellä väkimäärä jatkoi edellisvuosien tavoin laskuaan. Vuodenvaihteessa kunnan väkiluvuksi kirjattiin 2 824 henkeä, joten pudotusta vuodentakaisesta tuli 37 henkeä. Viimeisen viiden vuoden aikana Utajärven väkimäärä on vähentynyt 126 hengellä.

Muhoksen tavoin myös Utajärven suurin väestömäärän pudotus tuli kuntien välisestä negatiivisesta muuttoliikkeestä. Kuntaan muutti vuoden aikana 104 henkilöä ja kunnasta muutti pois 144 henkilöä. Myöskään 30 henkilön nettomaahanmuutto ei kääntänyt kunnan väestökehitystä plussalle.

Väestön ikääntyminen ja vähäinen syntyvyys piti Utajärven luonnollisen väestönlisäyksen 27 henkeä miinuksella. Kunnan alueella syntyi vuoden 2016 aikana 14 henkeä ja kuoli 41 henkeä. Avioliiton Utajärvellä solmi 10 pariskuntaa ja viisi pariskuntaa päätyi avioeroon.

Kuolleisuus suurempi kuin syntyvyys

Vaalan väkiluvuksi kirjattiin vuodenvaihteessa 3 043 asukasta, joka on 31 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Utajärven tavoin Vaalan väkiluku on laskenut viime vuodet tasaiseen tahtiin keskimäärin reilun 50 asukkaan vuosivauhdilla.

Suurin väestön väheneminen johtui Vaalassa syntyvyyttä suuremmasta kuolleisuudesta. Syntyneitä kirjattiin viime vuonna 25 ja kuolleita 53 henkeä. Kuntien välinen nettomuutto jäi Vaalassa vain yhden hengen verran miinukselle. Vaalaan muutti vuoden aikana 134 henkeä ja paikkakunnalta pois 135 henkeä. Avioliitot ja avioerot menivät Vaalassa tasan, sillä molempia kirjattiin vuoden aikana neljä kappaletta.

Viime vuosina Oulujokilaakson kunnista ainoastaan Muhos on onnistunut kasvattamaan asukaslukuaan ja vuosituhannen vaihteen jälkeen Muhoksen väkiluku on kasvanut noin 1 200 hengellä. Samaan aikaan Utajärven ja Vaalan väkiluvut ovat laskeneet kuin lehmän häntä. Tämän vuosituhannen puolella on Utajärvi menettänyt reilut 500 asukasta ja Vaala noin 1 000 asukasta.