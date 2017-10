Vanha Oulujoki-aineisto luetteloidaan ja digitoidaan

1

Jari Riekki

Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksessa keskiviikkona 1.11. kello 17.30 alkaen voidaan nähdä ja kuulla vanhaa aineistoa koskien Oulujoen matkailua sekä voimalaitosten rakentamista.

Oulujoki-illassa Humanpolis Oy:n projektisuunnittelija Sini Kaskela esittelee työtänsä koskien vesivoimayhtiö Fortum Oyj:n Oulujoki-aineiston inventointia ja digitointia.

Inventointi on osa Vanhan Oulujoki-aineiston luettelointi ja digitointi -hanketta, joka puolestaan on osa Oulujoen moninaiskäyttö -ohjelmaa.

– Aineisto on todella laajaa ja on kasvanut työn aikana. Valokuvia on noin 11-12 000 kuvaa, audiovisuaalista materiaalia eli filmejä ja videoita 168 tallennetta ja lisäksi tuhansia dioja, Kaskela kertoo.

Suurin osa aineistosta on peräisin voimalaitokset rakentaneen Oulujoki Oy:n arkistoista. Helsinkiläinen valokuvaamo Foto-Roos taltioi koko rakentamisprojektin valokuviksi.

Lisäksi koossa on materiaalia yksityisiltä ihmisiltä, kuten valokuvausta harrastaneen Lauri Peltolan kokoelmista. Lisääkin kuvamateriaalia otetaan vastaan, jos ihmisillä on albumeissaan aihepiiriä koskevia kuvia ja negatiiveja.

Varhaisimmat kuvat ovat alkaen vuodelta 1932, kun Leppiniemeen rakennettiin matkailumajaa ja riippusiltaa. Myös uittoa ja kalastusta ajalta ennen joen valjastamista on säilynyt.

Voimalaitosten rakentaminen on dokumentoitu valokuvauksen keinoin hyvin tarkasti. Rakentamisvaiheiden lisäksi on kuvattu rakentajia ja juhlatilaisuuksia, kuten harjakaisia ja vihkimistilaisuuksia.

