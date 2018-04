Veneheiton koulun lopettaminen hyvin lähellä

Marianne Ollikainen

Vaikka sivistysjohtaja Jaakko Niiranen vakuuttaa moneen kertaa, että Veneheiton koululle kokoontunut kylänväki ei ole kutsuttu koolle lopettamaan koulua vaan keskustelemaan sen tulevaisuudesta, ei viesti uppoa kuulijakuntaan.

Pääsiäisviikolla avoimeksi keskustelutilaisuudeksi tarkoitettu kyläkokous alkaa heti pohtia sivistysjohtajan lukujen todenperäisyyttä ja esittää useita syitä, miksi kyläkoulua pitäisi jatkaa Veneheitossa.

Pienen kyläkoulun haasteet nousevat voimakkaasti esiin Niirasen puheenvuorossa. Pieni oppilasmäärä voi näkyä muun muassa oppilaiden vaikeudessa löytää oman ikäisiä kavereita, joukkuelajien pelaaminen on vaikeaa ja oppimisen tukipalvelut ovat kirkonkylällä. Niirasen mielestä kyse ei välttämättä ole kustannustehokkuudesta vaan myös siitä, minkälaisia oppilasryhmiä yhdellä opettajalla voi olla.

Niiranen korostaa, että kyse ei ole vain Veneheiton koulun tulevaisuudesta, vaan koko kunnan oppilaskehitys on heikko ja se pienenee ensi lukuvuodesta lähtien 10-20 oppilaan vauhtia. Oppilaiden määrä perusopetuksessa on vähentynyt noin 40 prosenttia koko kunnassa viimeisen 10 vuoden aikana.

Niirasen mielestä koska 20 oppilaan raja on Veneheitossa jo käsillä, on kaikki vaihtoehdot tutkittava ja koulun jatkosta tehtävä päätös.

Kyläläisten useissa puheenvuoroissa nousi esille Veneheiton koulun oppilaaksi ottoalueen laajentaminen aina Siikalatvan kunnan puolelle asti, jos naapurikunnan kunnan kanssa päästään sopimukseen.

Veneheiton koulun rehtori Tapani Karhu kulkee koulun käytävillä hiukan pää kumarassa.

Hänellä on pitkä ura kyläkouluissa, mutta nyt se on loppumassa kahdestakin syystä. Veneheiton koulun oppilasennuste on niin heikko, että koulu jatkunee enää ensi lukuvuoden. Toinen syy on se, että Karhu on siirtymässä ensi syksynä kirkonkylälle Vaalan yhtenäiskoulun apulaisrehtoriksi.

