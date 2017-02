Vieraita Utajärven seurakunnassa

0

Katri Niiranen-Kilasi ja miehensä Doward vierailevat Utajärvellä tällä viikolla. Katri on ollut Utajärven seurakunnan nimikkolähettinä yli 25 vuotta.

Kilasit asuvat Makumirassa Pohjois-Tansaniassa. He työskentelevät Tansanian evankelisluterilaisen kirkon Tumeini-yliopistossa opettajina. Katri kouluttaa englannin kielen opettajia ja Doward maantiedon opettajia tansanialaisiin oppikouluihin. Kirkolla on yliopiston lisäksi omia kouluja ja sairaaloita.

Tällä hetkellä Kilasit ovat Suomessa kotimaan jaksolla. Katrin ohjelmassa on nyt vierailut nimikkoseurakuntiin. Nimikkoseurakunnalla on sopimus lähetysjärjestön kanssa. Seurakunta sitoutuu tukemaan talousarviomäärärahoin ja vapaaehtoisvaroin nimikkolähettinsä työtä kohdemaassa tietyllä summalla. Katri on Suomen Lähetysseuran lähetti. Doward on Tansanian evankelisluterilaisen kirkon työntekijä.

Utajärvellä Kilasit vierailevat koululla ja seurakunnassa kertomassa työstään ja elämästään Tansaniassa. Utajärven kirkossa on sunnuntaina 19.2. messu klo 10. Kirkkoherra Heikki Nissinen on liturgina ja saarnaa. Saarna toteutetaan ns. keskustelusaarnana yhdessä Kilasien kanssa. Seurakunnan kirkkokuoro laulaa kanttori Anna-Mari Tuovisen johdolla. Messussa käytetään suomea, swahilia ja englantia. Katri toimii tulkkina.

Messun jälkeen on seurakuntatalolla ruokailu ja päiväjuhla, jossa Kilasit haluavat tavata nimikkoseurakunnan väkeä ja kertoa omia terveisiään ja kuulumisiaan Tansaniasta.