Vuoden yrittäjä hyppää puheenjohtajan rooliin

Arto Nenonen

Vajaa viikko sitten Muhoksen vuoden yrittäjäpalkinnon vastaanottanut Musti ja Mirri -ketjun kauppias Maarit Rautiainen ottaa paikkakunnan yrittäjäyhdistyksen hallituksen puheenjohtajan nuijan haltuunsa tammikuusta lähtien.

Rautiainen valittiin Muhoksen Yrittäjät ry:n uudeksi puheenjohtajaksi yhdistyksen vuosikokouksessa keskiviikkoiltana. Puheenjohtajasta jouduttiin äänestämään. Rautiainen voitti vastaehdokkaansa Marika Kumpulaisen äänin 8-7.

Kokouksessa laitettiin uuteen uskoon myös järjestön hallitus vaihtamalla väkeä ja kasvattamalla hallituksen jäsenmäärä kuudesta yhdeksään. Uuteen hallitukseen valittiin nykyisestä hallituksesta vain yksi jäsen, Pekka Kurimus. Muut jäset ovat Anne Korva, Juhani Leinonen, Tuula Leinonen, Marika Kumpulainen, Kai Kanto, Petri Kurimus ja Jani Huotari.

– Uutta porukkaa tuli nyt runsaasti. Itsekin olen tuore kasvo näissä kuvioissa, sillä en ole aiemmin ollut järjestötoiminnassa mukana. Innostuin asiasta, kun tuli viestiä, että tarvitaan aktiiveja, Maarit Rautiainen sanoo.

Hallituksen kokoa haluttiin kasvattaa ja näin sitouttaa aiempaa enemmän väkeä järjestötyöhön.

– Yhteistyö on avainsana. Sitä tarvitaan hallituksessa ja koko yhdistyksessä. Tapahtumiin pyritään saamaan mukaan myös järjestöön kuulumattomia yrittäjiä.

Muhoksen yrittäjäyhdistyksessä on satakunta jäsentä. Paikkakunnan yrittäjien määrä on noin nelinkertainen. Niinpä jäsenhankinta on uuden puheenjohtajan ja hallituksen työlistalla kärkipäässä.

– Jäsenyyden eduista pitää pystyä viemään viestiä eteenpäin. Paikallinen toiminta on tärkeässä roolissa eli sitä pitää lähteä yhdessä kehittämään, Rautiainen tuumaa.