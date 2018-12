276 lasta jäi pois koulusta Muhoksella

Elina Jyrinki

Muhoksella alkoi maanantaina ainakin kaksi päivää kestävä koululakko, johon osallistui aloituspäivänä vanhempien keräämän tiedon mukaan perheitä 276 lapsen voimin. Koululta saatu lakkoilijoiden lukumäärä oli maanantaina iltapäivällä jopa tuotakin suurempi, 283 lasta.

Lakko kohdistuu Kirkonkylän alakoululle, jonka vuosia kestäneet sisäilmaongelmat ovat käyneet vanhempien mukaan tänä syksynä sietämättömiksi. Lakkoa on tarkoitus jatkaa ainakin vielä tiistain ajan ja mahdollisesti sitäkin pitempään. Lakon jatkosta tiedotetaan tiistaina kello 16 vanhempien käyttämässä sosiaalisen median ryhmässä sekä Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistyksen kautta.

Lakkoasian aktiivivanhemmat järjestivät koululla infotilaisuuden lakon alkajaisaamuna. Paikalle oli kutsuttu kunnan johtavat luottamushenkilöt, kouluasiaa käsittelevien lautakuntien puheenjohtajat, kunnanjohtaja, rehtori, johtava lääkäri sekä vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja, joista läsnä oli valtaosa, mutta eivät kaikki. Vanhemmat pettyivät erityisesti kuntapäättäjien olemattomaan määrään.

Elisa Savolainen kertasi aluksi vanhempien suulla lakon syyt sekä yleisen näkemyksen siitä, miksi tilanne on kärjistynyt tähän pisteeseen.

– Kuten on jo eri yhteyksissä todettu, koulun sisäilmaongelmat ovat jatkuneet jo pitkään. Tämän syksyn aikana tilanne koululla on muodostunut kestämättömäksi. Vanhempien keräämien tietojen mukaan koululla oireilee jo sata lasta.

– Vanhemmilla on ollut kunnan sisäilma-asioiden hoidossa voimakas kokemus siitä, että meitä ei ole otettu vakavasti, sisäilmaongelmia on vähätelty ja jopa peitelty. Sisäilmaongelmia on hoidettu yksittäisten oppilaiden kohdalla koulun vaihdolla tai kotiopetuksella. Tällä hetkellä useampi vanhempi pohtii lapsen koulun vaihtoa tai Muhokselta muuttoa, Savolainen kertoi.

Vanhemmat saivat terveistensä jälkeen kuulla vastineet ajatuksilleen kunnan puolelta.

Niin hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Antti Heikkinen kuin teknisen lautakunnan puheenjohtataja Jari Sirkko toivat esille linjauksensa, jotka eivät ole muuttuneet: he ovat omissa tehtävissään painottaneet väistötilojen kiirehtimistä ja uuden koulun hankesuunnittelun aloittamista. Nuo esitykset ovat kuitenkin kaatuneet päätöksenteon edetessä.

Lopputulemana lakon aloituspäivän iltana kokoontuvalle kunnanhallitukselle viedään esitys, että koululla tehdään uusia, mittavia sisäilmaan liittyviä tutkimuksia ennen kuin päätös väistötilojen hankinnasta tai uuden koulun rakentamisesta voidaan tehdä. Vanhemmat eivät tätä esitystä hyväksy, vaan kysyvät miten kauan kunta voi ja viitsii jatkaa lasten ja henkilökunnan terveyden altistamista sisäilmaltaan sairaissa tiloissa. Vanhemmat vaativat väistötilojen hankkimista heti jo kevätlukukaudelle ja samaan hengenvetoon uuden koulurakennuksen suunnittelun aloittamista.

Kunnanhallituksen puolesta aamun infossa vastaamassa ollut varapuheenjohtaja Teuvo Pikkuaho harmitteli tilanteen hankaluutta.

– Ei saisi puhua rahasta, kun kyse on terveydestä. Kunnalla on vastuu oppilaiden terveydestä, mutta samalla vastuu myös taloudesta, jota ei saisi päästää kriisikunnan lukuihin, Pikkuaho totesi.

Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta sanoi, että kunta asettaa nyt täydet resurssit koulun kuntoon saamiseksi. Hän totesi, että tiedossa on rakennuksen puutteellinen ilmanvaihto sekä lattiarakenteiden mikrobivauriot, jotka voivat selittää osan tänä syksynä lisääntyneistä oireiluista.

– Tekninen toimi on kartoittanut mahdollisten väistötilojen laajuuden ja pyytänyt ennakkotarjouksen niistä. Väistötilojen tarve olisi noin 2600 m2. Muhoksen kunnalla ei ole tarjota tämän suuruisia väistötiloja välittömästi ja rakennettavien väistötilojen toimitusajat ovat noin 4 kuukautta sopimuksesta. Kun huomioidaan toimitusaikataulu, hankinta ja kalustus niin väistötilojen käyttöönotto on mahdollista syyslukukaudella 2019, Syvävirta avasi.

Molemmat vaihtoehdot, uudisrakentaminen ja korjausvaihtoehto, ovat edelleen Syvävirran mukaan mahdollisia ja teknisen lautakunnan esitys on, että päätökset asiassa tehdään koulurakennuksen ja ilmanvaihdon perusteellisten tutkimusten jälkeen. Laajat tutkimukset on tarkoitus aloittaa tammikuussa.