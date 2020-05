Ammattikoulunuoretkin joutuneet sopeutumaan etäopintoihin

Jari Riekki

Moni nuori hakeutuu peruskoulun jälkeen ammattiopetuksen pariin päästäkseen tekemään käsillään töitä kirjojen pänttäämisen sijaan.

Siksi kulunut kevät on saattanut olla joillekin amisnuorille tuskaisaa aikaa, sillä koronan vuoksi on myös ammattiopetuksessa jouduttu siirtymään etäopetukseen. Se on tiennyt teoriapainotteisempaa opiskelua.

Oulun seudun ammattiopiston Muhoksen yksikön johtaja Kirsti Joki-Tokola kertoo, että opiskelu on sujunut yllättävän hyvin, kun ottaa huomioon kuinka käytännön tekemistä korostava opetusmuoto ammattikoulu on.

– Ensimmäisen etäviikon jälkeen opettajilta tuli viestiä, että osa oppilaista pärjää jopa normaalia paremmin, kun taas osalle etäopiskelu ei sovi ollenkaan.

Muhoksen yksikössä on keskitytty aiempaa enemmän teoriaopetukseen ja työssäoppimiseen. Helpoin tilanne on ehkä ollut maatalousopetuksessa, jossa työssäoppimispaikkoja on löytynyt helposti, kun taas ravintola-alalla tilanne on päinvastainen ravintoloiden ollessa kiinni.

– Pitemmän päälle olisi aika mahdoton järjestää ammattiopetusta pelkästään etäopetuksena. Autoa ei voi korjata tai kakkua leipoa tietokoneen välityksellä.

Ravintola- ja cateringalalla on opetusta järjestetty niin, että opiskelijoille on koottu elintarvikepaketti, josta he ovat kotona valmistaneet ruokaa ohjeiden mukaisesti.

Metsäalan opetuksessa opiskelijat ovat olleet lähes koko korona-ajan metsässä työssäoppimassa.

Kempeleläinen toisen vuoden autoalan opiskelija Juha Penttilä kertoo, että etäopiskelu ei ole mennyt täysin putkeen, sillä unirytmi on mennyt sen aikana hieman sekaisin.

– Kun ei tarvitse olla fyysisesti koululla, on vähän tuntunut niin kuin olisi lomalla ja aamulla tulee herättyä myöhempään.

Penttilällä oli aluksi Kempeleessä autokorjaamolla työssäoppimispaikka tiedossa, mutta se peruuntui, kun korona tyhjensi korjaamon varauskirjan.