Eevertti – Kirkkosaaren kingi

Astelemme pihan läpi kohti Muhosjoen rantatörmää. Äsken hän jossain ihan lähellä kiekaisi, Mirja Palkki sanoo. Seisomme hiljaa, mutta Eeverttiä ei näy.

– Sen reviiri lienee tässä Kirkkosaaressa, meidän ja naapuritalojen alueella, Mirja jatkaa.

Eevertti on komeaakin komeampi fasaani, jonka Mirja nimesi kukon alettua majailemaan heidän huudeillaan vakituiseen. Nimi on tehnyt linnusta läheisen ja yhteisen puheenaiheen Nahkurinpolulla. Eevertti on melkein kuin perheenjäsen Mirjan ja rajanaapurissa asuvan Tiina Nykäsen perheille.

– Eevertti saattaa maata pihatuijan alla ja kerran hän loikoili keskellä pihaa eikä ollut meistä moksiskaan. Maakellarin katolla hän pitää reviriään ja käyttäytyy kuin pihan kingi! Mirja naurahtaa.

Tiinan pihassa lintu tulisi varmaan tupaan asti, jos kutsuttaisiin.

– Hän istuskelee takapihan terassilla nojatuolissa tai sohvan karmilla, katsellen ikkunasta sisälle. Jostain syystä Eevertti tykkää istua myös kaasugrillin kannen päällä – olemme vitsailleet, että paistinko hän haluaa itsestään tehdä.

