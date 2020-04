ESPANJA: Videopuheluita Andalusiasta

Vaalalaislähtöinen Minna Halminen kertoo tässä kolumnisarjassa, miten arki Espanjan Aurinkorannikolla sujuu koronaviruspandemian aikana.

TERVEISIÄ ESPANJASTA 1.4.2020

Vuoret, palmut ja valkoisiksi rapatut talot kylpevät auringonsäteissä, kun katson taas ulos makuuhuoneeni ikkunasta. On kaunis aamu, mutta ulos ei saa edelleenkään mennä ilman painavaa syytä. Keitän rauhassa vahvaa kahvia, puen vaatteet päälleni, luen uutiset ja petaan sängyn. Ulkonaliikkumista on tiukennettu entisestään. Töihin saa mennä vain yhteiskunnallisesti merkittäviin tehtäviin.

Kaikesta asioinnista, kuten esimerkiksi eläinlääkärikäynnistä täytyy olla kirjallinen lupalappu kolmi- tai nelinumeroisten sakkojen uhalla. Kataloniassa ohjeistetaan nyt vaatteiden riisumista ja laittamista muovipussiin kauppareissun jälkeen.

Yritän ulkonaliikkumiskiellosta huolimatta elää normaalia elämää sisätiloissa. Nyt ei ole ainakaan kiire töihin, sillä voin kävellä työpisteelleni muutama minuutti ennen vuoroni alkua. Siltikin olen etuajassa. Hämmästyn kuinka nopeasti aika kuluu koneen äärellä taukoja pitämättä. Toimistolla pyrin nousemaan seisomaan ainakin kerran tunnissa, mutta nyt tuntuu kuin minut olisi liimattu tuoliin.

Yläkerran naapuri harjoittelee taas tänään flamencoa korkokengät jalassa, mutta laitan kuulokkeet korville, etten kuulisi sitä. Välillä hän tuntuu pitävän tunteja myös muille, sillä kovaääninen selostus kantautuu korviin tahdikkaan korkojen kopinan lomasta.

Tanssin jälkeen naapurinmies puolestaan aloittaa konsertin laulaen mikrofoniin samaa espanjankielistä laulua päivästä toiseen. Minäkin osaan jo kohta tuon laulun sanat ja alan hyräilemään niitä mukana. Lakaisen, tiskaan, imuroin, järjestelen tavaroita ja pyyhin pölyjä useammin kuin koskaan elämässäni. Myös roskien lajittelu ja ulos vieminen tuovat jännitystä elämään työpäivän jälkeen.

Yläkerran parvekkeen lattialla on vihreää tekonurmea. Levitän joogamaton auki ja otamme videopuhelun ystäväni kanssa. Joogaamme yhdessä auringonpaisteessa, molemmat täällä Espanjassa, mutta kumpikin omilla parvekkeillamme. Videopuhelun kautta joogaaminen tuntuu nyt jo tavanomaiselta, vaikka vielä muutama viikko takaperin en olisi uskonut edes harkitsevani sellaista.

Yli kahden viikon karanteenin jälkeen kohtaamiset ystävien ja perheenjäsenten kanssa videon välityksellä tuntuvat täysin luontevilta ja arkisilta tapaamisilta.

Soitan toiselle Aurinkorannikolla asuvalle ystävälleni, jolla on kotona kolme lasta, ja kysyn hiukan huolissani, kuinka he voivat tämän karanteenin keskellä. Yllättäen hän vastaa, että aikaisemmin tuntikausia ulkona viihtyneet lapset ovat sopeutuneet tilanteeseen hyvin. Hän kertoo, että jos televisiossa pussaillaan, lapset huutavat kilpaa: “Tuosta saa koronan!”

Haastavinta hänelle on olla yhtä aikaa äiti, opettaja ja työntekijä. Lapset kun ovat kotikoulussa ja äidin työpaikka on muuttanut omaan olohuoneeseen. Mutta kyllä tästäkin selvitään.

Illalla kämppäkaverini pukeutuu näyttävään mekkoon ja laittaa pitkähiuksisen peruukin päähän, sillä he ovat päättäneet ystävineen järjestää gaalaillan videon välityksellä. Otan itsekin yhteyden täällä asuviin suomalaisiin ystäviini, joiden kanssa olimme menossa syömään juuri kun ulkonaliikkumiskielto astui voimaan. Kaikki ovat valmistaneet ruokaa kotonaan ja ostaneet omia virvoitusjuomia. Olohuone muuttuu nyt toimistosta ravintolaksi.

Nauru herskyy, ajan- ja paikantaju katoavat jutustelun lomassa. Yhteys, välittäminen ja ystävyys välittyvät myös puhelujen kautta. Olemme kaikki samassa tilanteessa, mutta onneksi pian taas päivän lähempänä vapautta lähteä pitkille kävelyretkille vuorille, merenrannalle ja tapaamaan toisiamme kasvotusten.

Mutta ainakin toiset kaksi viikkoa on vielä jäljellä.

——————-

TERVEISIÄ ESPANJASTA 26.3.2020

Seitsemän Australiassa ja Indonesiassa vietetyn kuukauden jälkeen pakkasin laukkuni ja palasin Suomeen. Halusin viettää aikaa perheeni ja ystävieni kanssa, ja selvitellä ajatuksiani. Mitä haluan tehdä seuraavaksi?

Olin asunut Espanjan Aurinkorannikolla ennen kaukomatkalle lähtöä noin kymmenen vuotta, ja jotenkin intuitioni alkoi taas johdattaa minua sinne. Halusin tietää, vieläkö Andalusia tuntuisi kodiltani?

Noihin aikoihin suomalaisia oli karanteenissa koronaviruksen takia Kanarialla, mutta Manner-Espanja vaikutti mielestäni vielä lähes yhtä turvalliselta paikalta asua kuin Suomikin, joten päätin sinne lähteä.

En ehtinyt olla täällä kuin viikon, kun maa jo julistettiin poikkeustilaan, ja asukkaille tuli määräys linnoittautua sisätiloihin ainakin 15 vuorokaudeksi. Monet suomalaiset haluavat kotimaahan hinnalla millä hyvänsä, mutta lentoja perutaan jatkuvasti. Minä pääsin etätöihin kotitoimistolle, mikä helpotti valintaa vielä jäädä.

Olin muutenkin onnekas, sillä sain kahden muun nuoren naisen kanssa jaetun asunnon kauniista Torremolinoksesta, rauhalliselta asuinalueelta. Makuuhuoneen ikkunasta sekä parvekkeelta avautuvat näkymät vuorille. Olohuoneesta näkee merelle päin. Sisäpihalla on palmuja, lintuja ja uima-allas.

Olen Espanjassa, mutta kaikkialla on hiljaista. Ulos saa mennä, jos on asiaa kauppaan, apteekkiin tai töihin. Aktiiviselle liikkujalle kävellen tehdystä kauppareissusta tulee nyt päivän kohokohta, joten lähden sinne mielelläni päästäkseni nauttimaan edes hiukan ulkoilusta.

Ruokakaupan edessä on ystävällisen näköinen vartija, jolla on pamppu kiinnitettynä vyötärölle ja hengityssuojain parran edessä. Ovella on jono, sillä kaupassa saa olla vain tietty määrä ihmisiä kerrallaan, ja vartija päästää asiakkaita sisälle yksitellen. Kaikkia ohjeistetaan laittamaan muovikäsineet käteen ennen kauppaan astumista.

Myyjillä ja ajettavilla imureilla liikkuvilla siivoojilla on hengityssuojaimet. Myös joillakin asiakkailla on. Yksi ottaa suojan pois ja pyyhkii kasvoja erityisesti suun alueelta paljailla käsillä. Toinen nuolaisee sormea avatessaan muovipussia. Havahdun yllättäen kiinnittäväni huomiota tällaisiin pieniin hygieniayksityiskohtiin.

Jos joku yskäisee tai aivastaa, huomaan välittömästi liikkuvani kauemmas tai pidättäväni jopa hengitystä heidän lähellään. Tuskin siitä mitään apua on. Hyllyissä on normaalia vähemmän tuotteita ja huomaan, että vähemmälläkin tulee toimeen. Valikoiman supistuttua heräteostoksia ei tule tehtyä.

Kassalla myyjä kehottaa säilyttämään kuitin poliiseja varten, ettei tule sakkoja, jos he pysäyttävät kadulla. Ulos mennessä vartija näyttää nyt käsimerkeillä mistä kohtaa saan poistua.

Kun kävelen kotiin, poliisiauto ajaa hitaasti ohitseni, mutta he eivät pysäytä minua. Sen sijaan auto pysähtyy tien toisella puolella kävelevän koiranulkoiluttajan kohdalle. Ehkä he kysyvät, kuinka kaukana hän on asunnostaan, sillä koiraa saa nykyisin ulkoiluttaa vain 200 metriä kodin ulkopuolelle.

Helikopteri lentää taivaalla. Kotiin tullessa en halua koskea ovenkahvaan tai hissin nappiin paljain käsin, vaan vaatteella. Kun pääsen sisälle, menen heti pesemään kädet. Desinfioin myös varalta puhelimeni.

Illalla menisin normaalisti joogaan tai tanssitunnille. Tänään päätän jälleen treenata kotona, sillä meillä on rappuset, mitä juosta ylös ja alas. Ostin myös kuminauhan kotijumppaa varten. Huomenna voin joogata omalla matolla.

Iltakahdeksalta ihmiset kokoontuvat parvekkeilleen taputtamaan Espanjan terveydenhoitohenkilökunnalle. Keitän kupin teetä. Viikko on jo kulunut, mutta kenties tämä on silti vasta alkua?