Hoivaosasto saa jatkaa toistaiseksi

Marianne Ollikainen

Vaalan kunnanvaltuusto päätti torstaina, että vuodeosaston hoivapuoli saa jatkaa. Osastoa kuitenkin supistetaan siten, että luonnollisen poistuman kautta vapautuvia paikkoja ei täytetä ilman selkeää lääketieteellistä perustetta.

Edelleen valtuusto päätti, että kun asiakasmäärä on supistuu luonnollisen poistuman kautta 10 paikkaan, voidaan osastolta siirtää yksi henkilötyövuosi kotipalveluun. Kun asiakasmäärä on supistunut kahdeksaan, niin osastolta voidaan siirtää yksi henkilötyövuosi kotipalveluun. Hoivaosastolla on nyt 12 laitoshoivapaikkaa.

Päätös edellyttää, että tässä vaiheessa kunnanvaltuustolle esitetään selvitys hoivaosaston supistamisen vaikutuksista ja kiinteistön kunnosta. Tätä toivotaan jo vuoden 2019 alussa, mutta viimeistään kesäkuun 2019 valtuuston kokoukseen.

Myös kotisairaanhoito ja palvelusetelin käyttöönotto otetaan erikseen valtuustokäsittelyyn.

Kunnanvaltuusto äänesti päätöksestä kahteen kertaan. Lue lisää päätöksenteon vaiheista tiistain 16.10. Tervareitistä.