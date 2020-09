Huijaustekstareita Postin nimissä – älä klikkaa linkkiä

Oulun poliisilaitos on ottanut jälleen vastaan rikosilmoituksia Postin nimissä tehdyistä tekstiviestihuijauksista. Poliisi haluaa varoittaa ihmisiä, jotta he eivät jatkossa haksahtaisi tähän samaan, jo pitemmän aikaa tiedossa olleeseen huijaukseen. Ilmiö on valtakunnallinen, huijauksia tehdään yleensä tunnettujen yritysten nimissä ja niitä operoidaan ulkomailta käsin.

Huijauksessa postipaketin tilannut henkilö on saanut hyvin aidon näköisen tekstiviestin, jossa häntä pyydetään maksamaan muutaman euron suuruinen paketin kuljetuskulu. Viestissä on mukana linkki, jota he ovat klikanneet ja antaneet sen jälkeen pankki- tai luottokorttinsa tiedot sivustolle, jonka jälkeen henkilön tilitietoihin alkaa ilmestyä kymmenien eurojen säännöllisiä veloituksia.

Poliisi muistuttaa, että mitään pankki- tai muita henkilötietoja ei pidä ikinä luovuttaa, jos ei ole täysin varma viestin lähettäjästä. Poliisi tai mikään muu viranomainen ei myöskään koskaan kysy asiakkaan pankkitunnuksia tai tunnuslukuja.

Jos olet antanut korttisi tai verkkopankkisi tiedot ja epäilet joutuneesi rikoksen uhriksi, ota välittömästi yhteyttä pankkiisi ja tee sen jälkeen rikosilmoitus poliisille.

