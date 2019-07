”Hullun paperit” ainoa vaatimus mukaan pääsylle

Elina Jyrinki

Eletään vuotta 1997. Yle TV2 kanavalla pyörii Hakupalat-niminen ohjelma, jossa turkulainen Willbergin perhe etsii muita kaltaisiaan, jotka ovat innostuneet asuntolinja-autoilusta. Willbergit kutsuvat sielunkumppaneita yhteiseen kokoontumiseen Tikkakoskelle – ja jäävät jännittämään, tuleeko paikalle ketään. Tuleehan sinne, kolmisenkymmentä linja-autokotia omistajineen.

Näin syntyi Kylähullut Kulkurit, yhteisö, joka on saanut mukavasti lihaa luidensa ympärille vuosikymmenten kuluessa.

– Kylähullut Kulkurit kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, virallisiin tapaamisiin, joihin osallistuu noin 150 autokuntaa. Noissa tapahtumissa voivat myös uudet jäsenet liittyä joukkoon, vinkkaa lempääläinen Jari Ruottunen .

Porukka ei ole rekisteröitynyt yhdistys eikä touhussa ole mitään muutakaan virallisuutta sotkemassa tunnelmaa. Mukaan kelpuutetaan kaikki, jotka ovat ensimmäisen tapaamisen jälkeen vielä vapaaehtoisesti halukkaita tulemaan mukaan uudestaan.

– Muita vaatimuksiahan mukaan pääsylle ei ole kuin ”hullun paperit”, aktiiviporukka naurahtaa pilke silmäkulmassa.

– Uusille tulokkaille järjestetään kaste, joka on salainen rituaali eikä siitä voi sen enempää kertoa, mutta sanotaan näin, että jos sen suorittaa hyväksytysti, niin sitten on ikuisesti jäsen, veistelee liminkalainen Olavi ”Olli” Ohukainen .

Huumori on selvästi tärkein piirre, jota tässä porukassa tarvitaan. Viime viikonloppuna linja-autokodilliset kulkijat kokoontuivat Vaalassa, Manamansalon Portissa pohjoisen tapaamiseen noin neljänkymmenen autokunnan voimin.

Olennaista on myös kokemusten ja erityisesti rakennusteknisten ideoiden jakaminen. Jokainen asuntolinja-auto on erilainen kuin toinen. Toiset on tehty isolla rahalla, osa pienellä budjetilla.

Lue lisää torstain 25.7. Tervareitistä.