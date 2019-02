Ilonen jää hyvillä mielin eläkkeelle

Jari Riekki

Hotelli Rokuanhovilla vietettiin torstaina ratkiriemukasta juhlaa, kun pitkäaikainen aluekehitysvaikuttaja Ritva Ilonen jätti hyvästit Oulujokilaakson yrittäjille, kuntavaikuttajille ja muille tärkeille yhteistyökumppaneille.

Läksiäisiä viettiin Rokuanhovilla Rokua Geopark-yrittäjien kuukausitulien yhteydessä.

Ilonen jää eläkkeelle Humanpolis Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä 1. maaliskuuta. Vaikka pitkä työura on tarjonnut paljon mielekästä tekemistä, jää Ilonen oloneuvokseksi mielellään, eikä aio jäädä työpaikalleen haamuna roikkumaan.

– Nyt on hyvä sauma jäädä eläkkeelle! Tästä eteenpäin aion keskittyä itseeni ja aina aamulla miettiä, että mitkähän sitä tänään keksisi, Ilonen suunnittelee.

Humanpolis Oy:n toimitusjohtajan osa-aikaista tehtävää hoitaa maaliskuusta eteenpäin Vesa Krökki, joka toimii myös Rokua Geoparkin toiminnanjohtajana.

Arkkitehdistä aluekehittäjäksi

Ilonen on ollut viimeisen parinkymmenen vuoden ajan niin tiiviisti töissä paitsi Humanpoliksessa ja Rokua Geoparkissa sekä monissa aluekehityshankkeissa, etteivät kaikki ehkä tiedä hänen olleen alun perin arkkitehti.

– Toteutin nuoruuden unelman ja opiskelin arkkitehdiksi Oulun yliopistossa. Työskentelin arkkitehtinä suunnitellen myös Muhokselle ja Utajärvelle pari asuintaloa ja maatilojen rakennuksia, kertoo Ilonen työuransa alkupuoliskosta.

90-luvun alun suuri lama vähensi arkkitehtienkin töitä, minkä vuoksi Ilosen piti etsiä uusia töitä. Uusi ura urkeni, kun hän vuonna 1995 ryhtyi Utajärvellä vetämään Pohjois-Suomen ensimmäistä EU-rahoitteista kylähanketta, Kyläsavottaa.

– Kyläsavotassa oli mukana seitsemän kylää Utajärveltä. Vastaanotto oli aluksi hyvin kielteinen, kun Suomi oli liittynyt Euroopan Unioniin ja maaseudun pelättiin kärsivän.

Ilonen sai kuitenkin ihmiset Utajärven kylillä ymmärtämään, että EU-jäsenyys oli tosiasia, jonka kanssa oli elettävä ja pyrittävä hankkeiden kautta saamaan hyötyä alueille.

Ilonen on laskenut, että niissä hankkeissa, joissa hän on ollut vuosina 1998–2020 mukana, on kokonaisrahoitus ollut yhteensä 14,23 miljoonaa euroa, josta EU-rahaa on ollut 11,38 miljoonaa euroa, eli noin 517 000 euroa vuodessa.

Lue koko juttu Tervareitistä 26.2.2019