Jaalangan Ihme avaa taas ovensa

Marianne Ollikainen

Kahvila-ravintola Ihme valtatie 22:n varressa Jaalangassa on elänyt pitkään hiljaiseloa, mutta nyt kahvilatoiminta on taas käynnistymässä uusien yrittäjien voimin.

– Olen ollut koko ikäni yrittäjä eikä eläkepäivät oikein vielä maistuneet. Koska olemme asuneet tässä lähellä Liminpurolla, niin aina ohi mennessä on oikein harmittanut, kun tämä paikka on ollut pimeänä.

– Niinpä sitten saimme kaupat tehty entisten yrittäjien kanssa lokakuussa, ja nyt olemme jo avajaisten äärellä, Jukka Karjalainen iloitsee.

Ihme avaa ovensa perjantaina 13.12. ja aloittaa heti täysipainoisesti: avoinna ollaan seitsemänä päivänä viikossa aamu seitsemästä ilta kahdeksaan.

– Oman väen lisäksi palkkaamme kolme ulkopuolista työntekijää, joista kaksi on kokkeja. Tarkoituksenamme on tarjota asiakkaille kotiruokalounas, minkä lisäksi tarjolla on kaikki grilli- ja kahvilatuotteet ja tietysti pizzaa.

Karjalainen kertoo, että kahvilan yhteyteen tulee pieni elintarvikevarasto, josta ohikulkija voi pistäytyä hakemassa peruselintarvikkeita, olutta ja tupakkaa.

– Lisäksi meille on 20 hengen kokoustila, joka on vieraiden tai kyläläisten käytettävissä.

Jukka Karjalaisella on vaimonsa Hellin kanssa paljon suunnitelmia myös kesän varalle.

– Haluamme tarjota lapsiperheille mukava ja turvallisen pysähdyspaikan ja niinpä liikennepuisto kunnostetaan uudelleen käyttöön.

– Myös koiraperheet otetaan huomioon ja rakennamme koirapuiston aitauksineen.

Myös polttoainejakelu on Karjalaisen suunnitelmissa, mutta sen aikataulu ei vielä ole tarkentunut.