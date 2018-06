Junat kiitävät jopa satasta Muhoksen keskustan kohdalla

Oulu Ratapiha -hanke on rakennushanke, joka käsittää Asemanseudun uudelleen kaavoituksen. Suurin uudistus on alueelle kaavailtu monitoimiareena, joka korvaisi Raksilan vanhan jäähallin.

Tuiran rannassa kelluvan Kesän Saunan sesonki on alkanut vilkkaasti. Kesäkuussa saunojia on riittänyt joka ilta, ja usein paikalle on kertynyt myös lyhyitä jonoja.