Kalastustapahtumia Oulujokivarressa

Arto Nenonen

Oulujokilaaksossa järjestetään juhannusviikolla maanantaista torstaihin kestävä kalastustapahtuma.

Vapaakalastusviikoksi ristitty tapahtuma sisältää ohjattua kalastusta kuudessa kohteessa neljän päivän aikana. Tapahtuman taustalla on Oulujokivarren kalastusalue. Käytännön toteutuksesta vastaa Pohjois-Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri.

Tavoitteena on tutustuttaa alueen ihmisiä paikallisiin kalastusmahdollisuuksiin. Myös nuoria yritetään saada kiinnostumaan kalastuksesta.

Päivien aikana kalastusoikeuksien haltijat eli osakaskunnat ja kalastuskunnat tarjoavat vapaan kalastusmahdollisuuden yhden päivän aikana omilla kalastusalueillaan. Kalastuksenhoitomaksu pitää olla maksettuna.

Kalastuspisteissä on mahdollisuus sekä vetouisteluun veneestä että rantakalastukseen. Tarjolla on myös opastusta mahdollisten saaliskalojen käsittelyyn sekä kalastusvälineitä lainattavaksi. Myynnissä on lisäksi pientä purtavaa ja juotavaa.

Kala-apajan kausi käyntiin

Montan kala-apajan avajaisia vietetään lauantaina 25.5. kello 11-14 Muhoksella Montan leirintäalueella. Ohjelmassa on kalastusta ja kalastusopastusta. Paikalla on alan ammattilaisia, joilta voi kysellä vinkkejä. Lapsille on pomppulinna, piirustuskilpailu, keppihevostelua, hattaraa ynnä muuta.