Karhunluola palkitsi nuoria yrittäjiä

Sami Aspelund

Muhoksella järjestettiin nuoria yrittämään kannustavan Karhunluolan finaali. Muhoksen 4H-yhdistyksen ylläpitämään kilpailuun osallistui nuoria sekä koko Oulunjokilaakson alueelta että Iistä. Kilpailu oli jaettu kahteen sarjaan: 13-17-vuotiaat ja 18-28-vuotiaat. Koronan takia finaali käytiin etäyhteyksien päästä.

Ideoita nuorilla riitti ja suurin osa niistä liittyi jollain tavalla matkailuun. Kilpailijat olivat suunnitelleet muun muassa kesäkahviloita, vuokrattavaa rantasaunaa, keppihevoskauppaa, ja vaateyrityksen. Osallistujien täytyi esittää ideastaan kokonaisvaltainen suunnitelma. Täytyi miettiä idean toteutus, mahdolliset kilpailijat, kustannukset, rahoitus ja markkinointi. Monet ideat olivat hyvin loppuun asti mietittyjä ja muutamat niistä harjoittivat jo liiketoimintaa.

Iiläiset Oona Mäkeläinen ja Liinu Lehtola voittivat kilpailun nuorempien sarjan Kahvila Majakka -yrityksellään. Kahvila Majakka on nimensä mukaisesti korkea tornimainen rakennus heti Iin siltojen jälkeen nelostietä pohjoiseen. Tilat ja sähkö tulevat viereiseltä Kalaliike Kuhalta. Mäkeläisen ja Lehtolan haaveena on ollut lapsesta saakka pitää kahvilaa. Tätä toivetta he ovat saaneet täyttää jo viime kesästä alkaen.

– Vohvelit ovat kahvilan vetonaula, joiden reseptiä olemme hioneet pitkään, yrittäjät avaavat konseptiaan esittelyvideolla.

Valikoima lisääntyy entisestään, kun nuoret pääsevät hankkimaan voittorahoilla pehmiskoneen. Koneesta on haaveiltu jo jonkin aikaa, mutta nyt 1000 euron palkinnon myötä haaveesta saattaa tulla totta.

– Olisihan meidän reaktiossa ollut näkemistä kun kuultiin, että voitto tuli, kertoo Oona Mäkeläinen.

Nuorempien sarjan toiselle sijalle pääsi toinen toimiva kesäkahvila. Utajärven Torimakasiinissa on myyty jäätelöä, kahvia ja virvokkeita jo kahden kesän ajan. Tötteröbaari -nimistä kahvilaa pyörittää neljän paikallisen nuoren joukko: Petra Honkanen, Aurora Tikkanen, Linnea Heikkala ja Fanni Pinoniemi .

Petra Honkanen on kahvilassa töissä jo toista kesää. 350 euron voittopotti jaetaan nuorten kesken tasan.

– Itse laitan rahat säästöön, miettii Honkanen.

Nuorten sarjan kolmannen sijan veivät muhoslaiset Senni Honkonen ja Alisa Kangastie. Muhoslaisilla oli ideanaan A & A niminen yritys, joka välittää nuoria töihin siivousavuksi, puutarhatöihin ja muihin helppoihin töihin mihin ei tarvitse koulutusta. Rekrytointiyritys sai 150 euron palkinnon.

Kalle Vähäkuopus, oululainen tradenomi opiskelija vei 18-28-vuotiaiden sarjan 1000 euron pääpalkinnon yritysideallaan. Vähäkuopuksen luomus, Basker Productions, toimii media-alalla ja luo monenlaita sisältöä videomateriaalista somepäivityksiin. Asiakkaina on ollut muun muassa terveyden- ja liikunta-alan yrityksiä. Tällä hetkellä yrittäjä tuottaa Osuuskauppa Arinan Arina Live Youtube-kanavalle sisältöä.

Kun viimeisin palkkatyö loppui päätti Vähäkuopus, ettei hän enää koskaan tekisi palkkatöitä.

– Tällä tiellä ollaan edelleen ja itsekin yllätyin kuinka nopeasti hommat on alkaneet luistamaan, Vähäkuopus pohtii.

Nuorella yrittäjällä on kova usko omaan tekemiseen ja hänen haaveenaan on kasvattaa mediayrityksensä siihen pisteeseen, että voisi työllistää muita taitavia ihmisiä.

– Ei kannata pelätä epäonnistumisia tai sitä, että sanotaan ei. Epäonnistumisista sitä oppii.

Voittorahoilla Vähäkuopus aikoo päivittää kuvauskalustoaan. Mutta tärkein ensin.

– Kolmanteen tatuointiin on jo aika varattu, Vähäkuopus naurahtaa.

Vanhempien sarjan toiselle sijalle ylsi oululainen Elina Paloviita. Paloviita kerää itse yrttejä, marjoja ja muita luonnontuotteita, joita hän myy sekä kuivattuna että tuoreeltaan.

Kolmannelle sijalle pääsi jopa kaksi eri yritystä. Iida Isoahon ja Petra Moilasen nuorille kerhoja ja kursseja järjestävä Kesäkamu ja Mirva Murtomäen keppihevosia, -tarvikkeita ja -esteitä valmistava Loikka jakoivat kolmannen sijan.