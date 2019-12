Kirkkosaaren latu-uraan reilu levennys

Arto Nenonen

Kirkkosaaren valaistu kuntorata-hiihtolatu on suljettuna viikon 51 ajan väylän raivaustöiden takia. Kuntoradan laitamilla olevan puuston oksisto on kasvanut niin, että taivaalta tulevasta lumesta osa jää oksiin. Keväällä osittain jäätynyttä lunta tipahtelee latu-uralle.

Vuosien saatossa on sattunut muutamia läheltä piti -tilanteita, kun hiihtäjän lähelle on tipahtanut yläilmoista jäistä lunta.

Nyt toteuttavissa hakkuissa kuntoradan väylää levennetään parilla metrillä molemmin puolin. Samalla poistetaan sairaita ja kuolleita puita muun muassa frisbeegolfradan korien lähistöistä. Tiheään metsään tehdyllä frisbeegolfradalla kiekko osuu helposti puuhun ja aiheuttaa kuoreen vaurioita.

Väylän raivausta on suunniteltu pitkään. Hiihtäjien mieleen aiempaa leveämpi rata varmasti on, mutta poikkipuolisiakin kommentteja on kuulunut.

Alueella olevien vanhojen ”ikipuiden” kohtalo on huolestuttanut ihmisiä. Muhoksen kunnan vapaa-aikatoimenjohtaja Juha Pesonen kertoo, että säästettävät puut on merkitty. Esimerkiksi parkkipaikan järeät männyt jätetään raivaushakkuissa rauhaan.

– Osa radan käyttäjistä on jo oppinut pysäköimään autonsa Ponkilan puoleiselle uudelle parkkipaikalle. Sieltähän on vain lyhyt matka Kirkkosaareen, Pesonen sanoo.

Raivaustyö on tarkoituksella ajoitettu talviaikaan, koska työ joudutaan tekemään isoilla koneilla. Näin säästetään radan pohjaa.

Arvion mukaan Kirkkosaaresta kaadetaan 150 kiintokuutiometrin verran ainespuuta. Hakkuutähteet siivotaan pois. Työn tekee muhoslainen metsäkoneurakoitsija Jouko Siika-aho kalustoineen.

