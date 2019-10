Kirkonkylän moduulikoulusta pian puolet valmiina

Arto Nenonen

Muhoksen Kirkonkylän alakoulun uusi moduulikoulu rakentuu pala palalta kuin jättikokoinen Lego-rakennus.

Nostokonepalvelu AT Oy:n Grove GMK5250L -mobiilinosturi noukkii ison lavettiauton kyydistä elementin, jonka asennusryhmä on purkanut ”matkapaketista”. Kouvolasta Elementit-E Oy:n tehtaalta tulleet elementit on suojattu säältä pressuilla ja muoveilla.

Kun vahvat nostoliinat on saatu pujotettua elementin alle, nosturinkuljettajalle annetaan merkki noston aloittamisesta. Noin 15 tonnin painoinen palanen tulevaa moduulikoulua nousee hitaasti mutta varmasti.

Groven 250-tonnisella nosturilla pystytään nostamaan 15-tonnisia taakkoja 30 metrin säteellä. Nosturin hydraulipuomin maksimimitta on 72 metriä. Tarvittaessa jatkoa saadaan vielä ristikkopuomilla. Muhoksen koulutyömaalla puomin mitaksi riittää kuitenkin noin 50 metriä. Puomin mitan kasvaessa nostopainot luonnollisesti vähenevät.

Asennusryhmän miehet toimivat tottuneesti, sillä takana on vuosien kokemus elementtirakennusten kasaamisesta. Elementtien tavoin asentajat ovat Kouvolasta.

– Jokainen mies tietää tehtävänsä. Kokeneen porukan kanssa on helppoa ja turvallista tehdä töitä, työmaan vastaava työnjohtaja Jere Säiriö Elementit-E Oy:stä toteaa.

Moduulikoulutyömaalla asennetaan tällä viikolla kaikkiaan 22 elementtiä. Asennustyö on määrä saada päätökseen huomenna perjantaina. Tällöin koulusta on Jere Säiriön mukaan valmiina vajaa puolet.

