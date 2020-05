Koivikkoon uudet hulppeat opetustilat – sisään vaikka panssarivaunulla

Arto Nenonen

Konehallin betonilattia kiiltelee suojausaineesta. Rakennuksen urakoineen KTC Group Oy:n toimitusjohtaja Pasi Rytkönen seisoo keskellä noin 700-neliöisen hallin keskellä ja vakuuttaa, että lattia kestää.

Miestä on uskottava. Alla on nimittäin 35 senttimetrin paksuinen kakku betonia, jossa on kaksinkertainen raudoitus. Betonimassassa on lisäksi teräskuituvahvistus. Tarkasti katsoen kuituja näkee lattian pinnassa. Muhoksen maaperän takia rakennuksen perustus on varmemmaksi vakuudeksi paalutettu teräsbetonipaaluilla.

– Tämän vahvempaa lattiaa on vaikea tehdä. Halliin voi ajaa vaikka panssarivaunulla, yrityksen kehitysjohtaja Olli Kuivamäki vakuuttaa.

Panssarivaunuilla OSAO:n Muhoksen yksikön maatalous- ja metsäopetuksen uuteen konehalliin ei tiettävästi ole asiaa. Raskaita maatalous- ja metsäkoneita siellä kuitenkin tullaan huoltamaan ja korjaamaan.

Isot metsäkoneet painavat helposti 30-35 tonnia. Uusimpien panssarivaunujen rinnalla ne ovat kuitenkin keveitä laitteita.

Vapun alla tilaajalle eli koulutuskuntayhtymä OSAO:lle luovutettu halli on rakennuksen muiden tilojen tavoin vielä tyhjillään. Opiskelijoiden käyttöön tilat tulevat syyslukukauden alussa elokuussa.

Lue lisää 7.5. Tervareitistä.