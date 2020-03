KORONA: Jokilaakso vetäytyy koteihinsa – lue kooste kuntien rajoituksista

Elina Jyrinki

Alkava uusi viikko tulee näyttämään, miten myös Oulujokilaakson kunnissa suhtaudutaan koronatilanteeseen ja mihin uusiin toimenpiteisiin ryhdytään, jos ryhdytään. Kunnat voivat itse tehdä tiettyjä linjauksia, kuten päätöksiä koulutilojen sulkemisista, mutta ohjeita voi tulla kunnille myös ylemmältä taholta valtioneuvostosta sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta THL:ltä.

Tällä hetkellä missään jokilaaksomme kunnassa ei ole päätetty, että kouluja tai päiväkoteja suljettaisiin koronan vuoksi. Lasten huoltajia pyydetään aktiivisesti seuraamaan Wilman kautta koulun lähettämiä tiedotteita sekä opettajien lähettämiä viestejä.

Kouluilla asetettiin omaan toimintaa monia rajoituksia jo alkuviikosta; esimerkiksi kaikki retket ja juhlat on peruttu kevään osalta, samoin koululaisuinnit. Peruskoululaisille annettiin viime perjantaina kaikki oppikirjat mukaan kotiin sen varalta, että koulutilat päätettäisiin sulkea akuutisti ja koulua käytäisiin etäopetuksen turvin.

Lukioihin koronavirus vaikuttaa siten, että ylioppilaskirjoitukset viedään tämän kevään osalta läpi poikkeuksellisessa, nopeutetussa aikataulussa siten, että huomenna alkavalla viikolla kirjoitetaan kaikki loput aineet paitsi saamenkielen koe, joka on seuraavalla viikolla.

Tänään sunnuntaina 15.3. keskipäivään mennessä Suomessa oli todettu 30 uutta koronavirustapausta. Yhteensä tutkittuja positiivisen näytteen antaneita koronapotilaita on tähän mennessä 240 koko maassa, heistä 25 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Kuntakohtaisia tietoja sairaanhoitopiiri ei todetuista tartunnoista julkisuuteen ole kertonut.

Oulunkaaren viime perjantaina antaman tiedotteen mukaan Oulunkaaren alueella, meidän alueella Utajärvellä ja Vaalassa, ei ollut ennen viikonloppua yhtään todennettua koronatapausta.

Niin Vaala, Utajärvi kuin Muhoskin seuraa tilannetta herkeämättä. Muhoksen kunta julkaisi verkkosivuillaan ja tiedotti henkilöstölleen koosteen koronatilanteesta ennen viikonloppua. Huomenna maanantai-aamuna kunnan johtoryhmä kokoontuu ensitöiksi aamusta ja tilanteesta tehdään uusi yhteenveto johtajan lääkärin johdolla.

Myös Utajärvellä ja Vaalassa kuntaorganisaatiot ovat näinä päivinä tiiviissä yhteydessä terveystoimijansa Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa. Kunnat tiedottavat heti verkossa ja sosiaalisessa mediassa sekä eri kanavissaan, kun uutta tiedotettavaa omaa kuntaa koskien tulee.

Vaalassa ja Utajärvellä ehdittiin linjata paperille asti ennen viikonloppua lukuisia koronavaikutuksia, mukaillen valtakunnallisia yleisiä ohjeistuksia. Oman kuntaorganisaation osalta Vaala suositteli perjantaina, että kaikki ne henkilöt jäisivät viikolla 12 etätöihin kotiin, joille se on mahdollista.

Kaikissa jokilaakson kunnissa on määräys, että ulkomailta palaavien työntekijöiden sekä myös päivähoidossa olevien lasten ja koululaisten pitää jäädä kotiin kahdeksi viikoksi. Töihin, hoitoon ja kouluun saa tulla vasta tuon varoajan jälkeen, jos henkilölle ei ole tullut koronaoireita.

Vaala on perunut 19.3. kunnanvaltuuston kokouksen ja samoin valtuustoseminaarin, joka oli määrä pitää 23.–24.3. Lautakunnan ja kunnanhallitus kuitenkin kokoustavat normaalisti. Vapaa-ajan asukasneuvoston, vanhus- ja vammaisneuvoston ja nuorisoneuvoston fyysiset kokoukset on toistaiseksi peruttu Vaalassa.

Vaala on asettanut myös rajoituksia kunnan tilojen suhteen, ne ovat toistaiseksi sallittuja vain kunnan omaan käyttöön. Kielto ei koske ulkotiloja. Tämä tarkoittaa, että yhdistykset ja muut kansalaisryhmät eivät toistaiseksi voi kokoontua kunnan kiinteistöissä. Kansalaisopiston kurssit kuitenkin järjestetään Vaalassa toistaiseksi normaalisti.

Nuorten illat Vaalassa on toistaiseksi peruttu ja Utajärvellä nuorisotilat on suljettuna ainakin 30.3. asti.

Kaikissa kunnissamme tapahtumat on peruttu toukokuun loppuun asti ulottuen. Se tarkoittaa, että esimerkiksi Muhoksella ei vietetä tänä vuonna vappua perinteisin menoin. Myös lukuisat konsertit ja muut tapahtumat on peruttu, samoin Vaalan ja Utajärven kuntien uintiretket Rokualle. Vaala on myös sulkenut toistaiseksi kunnan kuntosalin ja avantouintipaikat.

Vaalassa kirjasto on toistaiseksi avoinna normaalien aukioloaikojen ja omatoimiaikojen puitteissa. Kirjastoon voi tulla ainoastaan täysin terveenä ja hyvää käsihygieniaa noudatetaan. Kirjaston yleisötilaisuudet ja tapahtumat on toistaiseksi peruttu. Utajärvellä kirjasto on avoinna normaalisti, mutta kirjaston oma-toimipalvelu on suljettu toistaiseksi.

Tässä muistutuksena vielä perustietoutta koronaviruksesta:

TYYPILLISET OIREET: Hengenahdistus, yskä, kurkkukipu, päänsärky, lihaskivut ja korkea kuume. Tauti leviää pisarakontaktina lähikontaktissa ja itämisaika on 2-12 päivää, keskimäärin 4-5 päivää. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut koronaviruksen pandemiaksi. Kaikkea ulkomaille suuntautuvaa matkustamista on kehotettu välttämään.

JOS EPÄILEN SAANEENI KORONATARTUNNAN: Jos asut Muhoksella, Vaalassa tai Utajärvellä, soita Oulun seudun yhteispäivystyksen Oysiin numero 08 315 2655. Puhelinpalvelu palvelee ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Puhelimessa arvioidaan näytteenoton ja toimenpiteiden tarve. Älä lähde ensimmäisenä terveyskeskukseen, vaan soita oireistasi Oysiin tai arkisin päiväsaikaan omaan terveyskeskukseen. Epäilytilanteessa ei ole kiire, ja on tärkeää toimia harkitusti ja välttää ylimääräistä liikkumista ja kontakteja.

JOS OLEN FLUNSSAINEN, MITÄ TEEN: Jos sinulla ei ole koronalle tyypillisiä oireita ja vointisi on olosuhteisiin nähden hyvä, sairasta rauhassa kotona. Mikäli epäilet sairastavasi koronaa, mutta sinulla ei puhelun jälkeen epäillä koronavirustartuntaa tai sen mahdollisuus on epäselvä, sinua kehotetaan jäämään joka tapauksessa kotiin sairastamaan. Ota siinä tilanteessa yhteyttä oppilaitokseesi / työnantajaasi ja ilmoita tilanteesta sekä sovi mahdollisuudesta tehdä etäopintoja/töitä sairastamisen ajan, mikäli vointisi sen sallii. Pyydä läheisiä käymään kaupassa ja muilla asioilla puolestasi ja ota itse rennosti.

MITEN EHKÄISEN VIRUKSEN LEVIÄMISTÄ JA TARTTUMISTA: Pese kätesi hyvin joka käänteessä, vähintään aina kun olet lähdössä kauppaan tai tulet kaupasta kotiin; kun tulet ulkoa sisään; ennen ruoanlaittoa ja ruokailua ja wc-käynnin jälkeen. Älä kättele tai halaa ketään. Yski hihaan tai nenäliinaa, älä pärski ympäriinsä. Pese saippuavedellä ovien kahvat, valokatkaisijat ja muut paljon käytössä olevat kodin pinnat riittävän usein. Vaihda käsipyyhkeet vähintään kerran viikossa. Älä vieraile vanhusten palvelukodeissa äläkä muidenkaan iäkkäiden luona. Vältä myös sellaisten henkilöiden tapaamista, joilla on jokin perussairaus, sillä he kuuluvat riskiryhmään iäkkäiden kera.

Seuraa koronauutisointia, mutta vältä paniikkia ja hätäilyä sekä ylenpalttista ruokatavaroiden hamstraamista. Ole valppaana ja noudata hygieniaohjeita, ulkoile paljon ja nauti kotona olosta.