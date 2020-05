Koronatapauksia alle viisi kaikissa kunnissa

Oulujokivarren kunnissa Muhoksella, Utajärvellä ja Vaalassa on edelleen koronaviruksen suhteen rauhallista. Missään kunnassa ei ole ylitetty THL:n tilastointirajaa eli viittä positiivista virustodennusta.

Oulunkaaren kuntayhtymän alueella vain Iissä on ollut tilastoitu määrä, 10 positiivista koronavirustapausta. Muissa kunnissa luku on alle viisi.

Merkillepantavaa on ollut kaikkinensa se, ettei juuri muitakaan kausiviruksia ole nyt ollut liikenteessä, johtuen siitä että hygieniatasoihin on kiinnitetty entistä tarkempaa huomiota.

Oulunkaaren johtava lääkäri Tuula Saukkonen kertoo, että näytteitä on otettu ja otetaan edelleen kaikissa Oulunkaaren kunnissa erillisillä infektiovastaanotoilla, jos epäily koronavirustartunnasta ilmenee. Vastaus testiin saadaan yhdessä vuorokaudessa.

– Meillä on valmius toimia, jos virusta todetaan alueellamme. Kaikissa Oulunkaaren kunnissa on päivystävä tartuntatautilääkäri ja -sairaanhoitaja valmiudessa viikonloppunakin. Arvioita tehdään joka päivä, jos on tarve ja testituloksista ilmoitetaan heti kun vastaus saadaan.

Mökkiläisten tuloon on myös varauduttu: terveysasemat palvelevat heitä akuuteissa tilanteissa aivan kuten kantakuntalaisiakin.

– Vaalassa ja Utajärvellä toteutetaan terveysasemien kesäsulut normaalilla tavalla ja potilaat ohjataan avoinna olevalle asemalle oman ollessa kiinni.

Sekä Vaalassa että Utajärvellä on riittävät resurssit hoitaa molempien kuntien infektiovastaanottoa toisen ollessa suljettuna.

Kaikissa jokivarren kunnissa pidettäneen ainakin kesän alun ajan toiminnassa erilliset infektiovastaanottotilat. Muhoksella sisäänkäynti erillisvastaanotolle on niin sanotusta huoltotilan ovesta, joka sijoittuu terveyskeskuksen varsinaisen sisäänkäyntioven ja fysioterapiasiiven väliin.

– Siirsimme infektiovastaanoton tiistaina uusiin tiloihin, jotka ovat hieman aiempaa pienemmät. Näin toimittiin, koska virustilanne on meidän kunnassa näin rauhallinen, johtava lääkäri Esko Haapamäki kertoo.

Haapamäki toteaa, että näytteitä on otettu ja otetaan Muhoksella päivittäin, mutta positiivisia tautitapauksia ei ole tullut esille.