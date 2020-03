Koronatilannetta seurataan tiiviisti

Sekä Oulunkaaren terveyspalvelut että Muhoksen kunta seuraavat koronavirustilannetta tiiviisti, toimien alueellisesti yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin infektiotorjuntayksikön kanssa. Lisäksi seurataan päivittäin THL:n antamia ohjeita.

Kuntalaisille tiedotetaan koronavirustilanteesta aina oleellisten muutosten ilmetessä.

– Suomessa tilanne on erittäin rauhallinen, eikä meillä Oulunkaaren alueella ole edelleenkään syytä erityistoimenpiteisiin. Hoitohenkilökuntaa on ohjeistettu olemaan valppaana ja tunnistamaan mahdolliset riskipotilaat, toteaa johtava lääkäri Tuula Saukkonen.

Oulunkaari ja Muhos suosittelevat noudattamaan THL:n ja ulkoministeriön ohjeistusta epidemia-alueille matkustamisen suhteen. Näitä alueita ovat tällä hetkellä Manner-Kiina, Iran, Etelä-Korea, Italia sekä nyt myös Itävallan Tiroli ja Saksan Nordrhein-Westfalenin osavaltio. Jos palaat epidemia-alueelta, ota puhelimitse yhteyttä lähimmälle terveysasemallesi, josta saat toimintaohjeita.

Tällä hetkellä liikkeellä on paljon myös muita hengitystieinfektioita aiheuttavia viruksia ja kausi-influenssaa. Nykytilanteessa koronavirusinfektio voi Suomessa tulla kyseeseen vain, jos kaksi kriteeriä täyttyy: jos henkilöllä on akuutin hengitystieinfektion oireita kuten kuume, yskä tai hengenahdistus, ja jos hän lisäksi on oleskellut epidemia-alueilla tai ollut lähikontaktissa varmennetun koronavirustartunnan saaneen henkilön kanssa. Oireet alkavat noin- vuorokauden sisällä altistumisesta.

– Jos täyttää edellä mainitut kriteerit ja epäilee saaneensa koronavirusinfektion, kannattaa ensimmäisenä ottaa puhelimitse yhteyttä alueellisiin neuvontanumeroihin, joissa arvioidaan näytteenoton ja toimenpiteiden tarve. Epäilytilanteessa ei ole kiire, ja on tärkeää toimia harkitusti ja välttää ylimääräistä liikkumista ja kontakteja. Oulunkaaren terveysasemat ja ajanvarausnumerot ovatkin toissijainen yhteydenottopaikka, Saukkonen kertoo.

Utajärvellä ja Vaalassa neuvotaan soittamaan ensi alkuun alueelliseen Oulun seudun yhteispäivystyksen neuvontanumeroon 08 315 2655.

Muhoksella neuvotaan ottamaan ensisijassa yhteyttä puhelimitse omaan terveyskeskukseen numeroon 08 5587 0200, missä tehdään tilanteen ensiarvio ja neuvotaan jatko, mikäli tartunnasta herää epäily.

Yleinen alueellinen neuvontanumero koronavirusepäilyissä on Muhoksen, Utajärven ja Vaalan osalta Oulun seudun yhteispäivystys numero 08 315 2655. Numero palvelee ympärivuorokautisesti.

Valtakunnallinen neuvontapuhelin palvelee numerossa 029 553 5535 (ark. 8-21, la 9-15). Numerosta saa yleistä tietoa koronaviruksesta, ei ohjausta päivystyksellisissä, akuuteissa oireissa.