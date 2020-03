Koulu ja päiväkoti taistoon ilmastonmuutosta vastaan

Arto Nenonen

Laitasaaren koulussa ja Koivulehdon päiväkodissa on otettu kuluvan vuoden alussa käyttöön niin sanottu 50/50-menetelmä.

Koulujen ja päiväkotien päätavoitteena on vähentää energiankulutusta eli sähkön, lämpöenergian ja veden kulutusta 50/50-menetelmän avulla ja taistella siten ilmastonmuutosta vastaan.

Menetelmän periaatteiden mukaisesti kunta palauttaa kouluille ja päiväkodeille puolet siitä rahallisesti säästöstä, joka energiansäästöllä saadaan aikaan. Koulut ja päiväkodit saavat itse käyttää säästörahat.

Kertynyt säästö lasketaan vertaamalla edellisen vuoden kulutuksen raha-arvoa säästötoimenpiteiden jälkeiseen ajanjaksoon.

Tulevaisuudessa menetelmä on tarkoitus ottaa käyttöön muissakin opetuksen ja varhaiskasvatuksen yksiköissä. Muun muassa Iin kunnassa on otettu kouluissa ja päiväkodeissa käyttöön 50/50-menetelmä, ja muhoslaiset ovat käyneet Iissä opintomatkalla.

Laitasaaren koulussa energiansäästö- ja ympäristöasiat ovat tuttuja, sillä koulu on ollut yli kymmenen vuotta Vihreä lippu -koulu. Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen oppilaitosten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma.

Lisäksi Vihreä lippu on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden.

– Meillä tosiaankin on kiinnitetty jo vuosien ajan huomiota näihin asioihin. Muun muassa energian ja veden kulutusta on tarkkailtu. Lähtötasomme on melkoisen matala, joten nähtäväksi jää, kuinka paljon pystymme siitä vielä nipistämään ja saamaan koululle rahaa, Laitasaaren koulun toiminnasta vastaava rehtori Jorma Aho sanoo.

Yrittämisestä säästäminen ei jää kiinni, vakuuttavat koulun ympäristöraatiin kuuluvat 5-luokkalainen Lumi Kälkäjä ja 4-luokkalainen Miina Sipilä .

– Sammutetaan valot tiloista, joita ei käytetä. Vettä ei juoksuteta turhaan, eikä ulko-ovea pidetä auki pitempään kuin on tarpeen. Myös materiaaleissa voi säästää, tytöt sanovat.

Helpottava tieto on kuitenkin se, ettei sanktioita tule, vaikka säästötavoitteeseen ei yllettäisikään.

