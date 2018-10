Kulttuuriklubi sai oman tukikohdan

Marianne Ollikainen

Viime vuonna perustettu Vaalan kulttuuriklubi on vähitellen vakiinnuttamassa asemaansa uutena matalan kynnyksen tapahtumajärjestelijänä. Kulttuuriklubi on saanut myös oman tukikohdan kuntakeskustaan Teollisuustielle Lokkipajalle, missä on tarkoitus tarjota niin työtiloja kuin järjestää tapahtumia.

– Tämä meidän yhdistys on hyvin avoin ja kuka tahansa voi tulla mukaan järjestämään kauttamme mieleistään toimintaa, kannusta kulttuuriklubin puheenjohtaja Marika Juka-Lämsä .

Kulttuuriklubin kuluneen kesän päätapahtuma oli Oulujärven Merirosvot -tapahtuma Oulujärven lomakylässä Säräisniemellä. Hyvän osanoton vuoksi kulttuuriklubi on tehnyt jo päätöksen, että merirosvotapahtuma järjestetään ensi kesänäkin. Paikka on sama, mutta ajankohtaa hiukan aikaistetaan.

– Haluamme enemmän mukaan lomalaisia ja kesäasukkaita, joten tapahtuma järjestetään jo heinäkuussa 26.-27. päivä.

Tänä kesänä tapahtumassa oli 180 kävijää.

– Viemme tapahtumaa enemmän itse tekemisen suuntaan, jossa lasten ohella myös aikuisille on tekemistä. Joukkuehengen lisäksi tarvitsemme kaikki onnistumisen kokemuksia, sanoo Juka-Lämsä.

Kulttuuriklubi järjestää avoimen suunnitteluillan 9.10. klo 18 toimipisteessään Lokkipajalla.

– Olemme suunnitelleet järjestää syksyn aikana kirjailijailtoja, pienimuotoisia näytöksiä tai esityksiä ja joulun alla omien kädentaitojen esittelyillan.

Työpajatyyppinen työtila on avoin myös sellaisille tekijöille, jotka kaipaavat vain työtilaa.