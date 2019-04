Kuvataidekoulun töitä esillä kevätnäyttelyssä

Arto Nenonen

Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksen näyttelytilassa on esillä huhtikuun loppuun saakka Oulujoki-opiston kuvataidekoulun kevätnäyttely.

Opiston kuvataidekoulun näyttelyllä on pitkät perinteet, sillä tämänkertainen näyttely on järjestyksessään 26. Esillä on syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana syntyneitä töitä.

Teoksissa painottuvat tänä keväänä maalaukset. Kuvataideopettaja Pirjo Haltsonen kertoo, että suurin osa töistä on akryyliväreillä tehtyjä.

– Kaksi tussityötä on mukana. Poissaolollaan loistavat hiili-, lyijykynä- ja grafiikkatyöt, Haltsonen sanoo.

Yksi syy tiukkaan rajaukseen on tilojen vähäisyys. Kulttuurikeskuksen näyttelytilaan, joka samalla on läpikulkuaula auditorioon, vaatenaulakoille ja wc-tiloihin, mahtuu hyvin rajallisesti töitä.

Kulttuuriväen kaukaisissa haaveissa onkin saada Muhokselle näyttelytila. Tällaista esitetään hiljakkoin valmistuneessa kulttuurikeskuksen tarveselvityksessä.

