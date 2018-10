Laitasaaren koulu valmistautuu juhlaan

Marianne Ollikainen

Tiistaiaamuna koulubussi kaartaa Laitasaaren koulun pihaan tuoden tullessaan 37 koululaista.

Vaikka koulumatkat eivät Laitasaaressa ole pitkiä, niin valatie 22:n ylitys on sen verran riskejä lisäävää touhua, että koulukuljetettavien määrä on noin puolet koulun oppilaista.

Samaan aikaan pihaan kaartaa koulun rehtori Jorma Aho , jonka pitkä kumisaappaat kertovat jotain jo tapahtuneen aamuvarhaisella.

– Meillä on tänään suunnistuspäivä ja kävin jo ennen tuntien alkua viemässä rasteja maastoon, kertoo Aho samalla, kun hän vetää edellisenä päivänä sateessa kastuneita reppujaan autonsa takakontista.

Rehtori tiedetään urheilumieheksi, joka mielellään kuntoilee itsekin. Työmatkat taittuvat usein pyörällä, edellisenä päivänä harvinaisen märässä kelissä.

Positiivinen oppilaskehitys

130-vuotisen Laitasaaren koulun historiaan liittyy paljon myötä ja vastoinkäymisiä. Viime vuosikymmenien pahin takaisku koettiin noin kymmenen vuotta sitten, kun kunnan kouluverkkoselvityksessä koulu päädyttiin nimeämään lakkautettavien joukkoon. Esitys ei kuitenkaan toteutunut sellaisenaan, vaan Laitasaaren koulu sai jatkaa. Lisäksi koulu sai merkittävän peruskorjauksen vuonna 2012.

Tänä syksynä koulussa on 69 oppilasta ja kolme vakinaista luokanopettajaa ja esikouluopettaja. Koulunkäyntiohjaajien lisäksi koululla työskentelee erityisopettaja, palveluvastaava ja laitoshoitaja sekä tarvittaessa koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja. Omaa keittiötä ei enää ole, vaan kouluruoka kuljetetaan kirkonkylän keskuskeittiöltä.

Oppilaskehitys on tulevina vuosina Laitasaaressa myönteinen. Kolmen vuoden päästä koululla lasketaan olevan 93 oppilasta.

Tänä syksynä 5.-6. –luokkia opettava Aho on työskennellyt Laitasaaren koululla vuodesta 1992 lähtien. Vaikka koulurakennus on hyväkuntoinen, olisi rehtorilla juhlavuoden kunniaksi toiveita päättäjille.

– Meillä on täällä sellainen iäisyysprojektiksi nimetty piharemontti. Se on ollut suunnitelmissa vuosikausia, mutta aina se on saanut väistyä kiireellisempien töiden edestä. Jokohan olisi sen vuoro, Aho pohtii rauhalliseen tyyliinsä.