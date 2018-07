Liikunta-avustajakortti lisäisi tasa-arvoa

Muhoslainen Eeva Hämäläinen on tehnyt kuntalaisaloitteen liikunta-avustajakortin saamiseksi vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille. Aloite on allekirjoitettavissa www.kuntalaisaloite.fi sivustolla, aloitteen löytää paikkakuntahaun avulla. Sen on tähän mennessä allekirjoittanut 112 henkilöä.

Mistä kortista on kyse, Eeva?

– Kunnat voivat ottaa käyttöön liikunta-avustajakortin, jonka periaate on että vammaisella ja pitkäaikaissairailla henkilöillä on oikeus saada maksutta avustaja mukaan esimerkiksi liikuntatoimen ylläpitämiin liikuntapaikkoihin, mikäli hänellä on henkilökohtaisen avustajan tarve.

Miksi haluaisit kortin käyttöön Muhokselle?

– Koska se edistäisi tasa-arvoa ja kuntalaisten yhdenmukaisia oikeuksia liikuntaan ja harrastamiseen. Esimerkiksi meidän lapsilla on pakko olla aikuinen avustajana mukana vaikkapa uimahallissa. Kortti on valtakunnallinen käytäntö, joten sitä pystyisi käyttämään myös muilla paikkakunnilla ja yrityksissäkin kuten sisäliikuntapaikoissa.

– Olen aiemmin saanut oikeuden mennä maksutta lapseni mukana esimerkiksi SuperPark-liikuntapuistoon, koska vanhin lapsemme ei pärjää yksin sellaisessa ympäristössä, missä joku muu saman ikäinen voisi pärjätä. On kuitenkin nöyryyttävää ja lasten oikeuksien kannalta väärin, että joudun esittelemään heidän saamiaan lääkärinlausuntoja ja kuntoutuspäätöksiä tiskillä kaikkien kuullen. Jos minulla olisi lääkärin valtuuttama ja kunnan myöntämä liikunta-avustajakortti, saisin edun automaattisesti korttia näyttämällä.

Eevan ja hänen puolisonsa Stefan Oinaan perheessä eletään erityislapsiarkea. Eeva toteaa, että heidän perheessä on kolme ’neuroepätyypillistä’ perheenjäsentä, hän itse mukaan lukien. Lapsista kahdella on diagnosoitu autismikirjon piirteitä.

Eeva on menossa syksyllä ADHD-liiton vertaisryhmän ohjaajakoulutukseen ja hänellä on tarkoitus alkaa vetämään Muhoksella autismikirjon lasten vanhemmille tarkoitettua vertaistukiryhmää. Eeva haluaa vertaistukitoiminnalla tukea muhoslaisten perheiden jaksamista. Hän tietää itse kokemastaan miten arki vilkkaiden lasten kanssa voi uuvuttaa vanhemmat ja hän toivoo, että ryhmään tulisivat rohkeasti mukaan kaikki voimavaroja ja uusia ideoita arjen askareisiin kaipaavat.