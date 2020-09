Lisävesiputki Utajärveen otettiin käyttöön

Jari Riekki

Utasen voimalaitosaltaasta Utajärven pohjoispuoliseen altaaseen lisävettä johtava putki on otettu käyttöön.

Putkella vettä johdetaan Utasen yläaltaasta Utajärveen jatkossa joka vuosi 15. toukokuuta ja 30. syyskuuta välisenä aikana.

Lisävesiputki mahdollistaa teoriassa 1,7 kuution sekuntijuoksutuksen ylävesialtaasta Utajärveen.

Putken rakentamisesta vastasi Fortum Power and Heat Oy. Mittaa putkella on kaikkiaan 250 metriä. Lisäksi loppupäässä on 130 metriä avokanavaa.

Hanke on osa OUMO-ohjelmaa. Hankkeen rahoituksesta vastasivat Fortum 51 prosentin, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 39 prosentin ja Utajärven kunta 10 prosentin osuudella.

Lisävesiputken rakentamisen kokonaiskustannukset ovat noin 383 000 euroa. Lisävesi on tarpeen koko pohjoispuoliselle altaalle. Kuivina kesinä vesialueen virkistyskäyttö on kärsinyt veden vähyydestä.

Myös Ala-Utoksen eli pikku-Utoksen voimalan käyttöön on tullut katkoksia vähävetisinä aikoina.