Lukion hankesuunnitelmasta neliöitä ja euroja pois

Arto Nenonen

Muhoksen uuden lukiorakennuksen tilaohjelma ja hankesuunnitelma sai kunnanhallituksen hyväksynnän viikko sitten.

Viimeisin versio hankesuunnitelmasta on noin miljoona euroa edullisempi kuin keväällä esitelty suunnitelma. Tilaohjelman huonealasta on pudonnut pois peräti 500 neliömetriä.

Kunnanhallitus edellytti päätöksessään lisäksi, että lukion toimintavarustuksen osalta pitää laatia tarkka suunnitelma ja kustannusarvio. Hankesuunnitelmaan merkitty 640 000 euron määräraha on herättänyt ihmetystä, sillä oppilasmäärältään kolme kertaa isomman yläkoulun toimintavarustuksen kustannukset olivat noin 400 000 euroa.

Punakynällä läpikäydystä tilaohjelmasta on pudonnut pois mm. kaksi perusopetustilaa. Uuden musiikkiluokan sijaan laajennetaan nykyistä luokkaa yläkoulun ja lukion yhdyskäytävässä. Monitoimisalin mitoitusperusteita on muutettu ja käytävätiloja on karsittu.

– Muhokselle oli tulossa uusi palloilusali, sillä mitoitusperuste oli koripallolle. Uusi tila on mitoitettu mm. tanssille ja jumpalle sekä erityisesti ylioppilaskirjoituksille, Muhoksen kunnan tekninen johtaja Mikko Kari sanoo.

Muhoksen teknisen lautakunnan käynnistämän uuden lukion hankinnan ilmoittautumisaika päättyi kuluvan viikon maanantaina.

